2022 yılında tanıtılan ve Türkiye pazarına da gelen Nothing Phone’u (1), kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Telefon, Android 12 tabanlı Nothing OS 1.0 işletim sistemiyle güçlendirildi. Şirket, kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeyi taahhüt ederek, telefon için üç Android sürümü yükseltmesi ve dört yıl boyunca (iki ayda bir) güvenlik yaması güncellemesi sağlama sözü verdi. Bu sayede kullanıcılar, telefonlarının güvenlik açıklarından korunacak ve en son özelliklere sahip olacaklar.

Nothing, güncellemelerin dağıtımında aşamalı bir yaklaşım benimseyerek, güncellemelerin sınırlı sayıda kullanıcıya rastgele gönderildiğini duyurdu. Bu uygulama, olası hataların tespit edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olurken, güncellemelerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmasının güvenilirliğini artırmak için kritik önem taşıyor.

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Şimdiyse, Nothing, boyutu yaklaşık 114 MB olan küçük bir güncelleme olan Nothing OS 1.5.5 güncellemesinin dağıtmaya başladı. Bu güncelleme, telefonun performansını daha da artırmak için RAM genişletme ve yüz tanıma geliştirmeleri içeriyor. Ayrıca, Bluetooth güç tüketimini azaltmaya yönelik iyileştirmeler de yapıldı. Kullanıcılar, resmi değişiklik listesine göz atarak, bu güncelleme ile beraber gelen tüm yenilikleri öğrenebilirler.

Nothing, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi sürdürüyor ve gelecekte daha da yenilikçi ürünler ve güncellemelerle karşımıza çıkması bekleniyor.

Güncelleme ile gelen yenilikler ise şu şekilde;

Karanlık ortamlarda tanıma doğruluğunu iyileştirerek Yüz Tanıma Kilidi performansı iyileştirildi

Arka planda açık kalan uygulama sayısının %10 artmasına izin veren RAM Genişletme uygulandı

Cihaz gece bekleme modundayken azaltılmış Bluetooth güç tüketimi

Uyarlanabilir parlaklığın ara sıra otomatik olarak kapatılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Fotoğrafların çekilmesini engelleyen nadir bir sorun düzeltildi.

Yüz Tanıma Kilidi ile ilgili çeşitli sorunlar düzeltildi.

Diğer genel hata düzeltmeleri.