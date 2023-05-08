Nothing ikinci akıllı telefonu Phone (2)‘yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket telefonun bu yaz piyasaya çıkacağını doğruladı. Nothing Phone (1) halefinin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve diğer bazı yükseltmelerle rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Phone (2)’nin piyasaya sürülmesinin yanı sıra, tasarımı gösteren bir görsel ve iddia edilen teknik özellikleri de internette ortaya çıktı. İşte detaylar.

Phone (2) üst düzey donanımla birlikte geliyor

Carl Pei liderliğindeki girişim şimdiye kadar bazı ilginç ürünler piyasaya sürdü ve ikinci telefonunda tasarım dilini takip edecek. Ben Geskin tarafından paylaşılan bir tasarım renderı, telefonun dokulu alanlar ve LED ışık çizgileri ile Phone (1)’e benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor.

İnternette dolaşan sızdırılmış teknik özellikler, Phone (2)’nin FHD+ çözünürlüklü 6,55 inç AMOLED panele, 120Hz yenileme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Görünüşe göre OIS’li 50MP birincil kamera ve diğer iki sensöre sahip olacak. Telefonda Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcinin 8GB veya 12GB LPDDR5 RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 depolama alanı ile geleceği belirtildi. Akıllı telefonun ayrıca hızlı kablolu ve kablosuz şarj desteğine sahip 5.000mAh pil içerdiği belirtiliyor.

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Sızıntıda uydu bağlantısından da bahsediliyor ancak bu konu hakkında fazla ayrıntı bulunmuyor. Nothing’in Globalstar gibi bir uydu iletişim şirketiyle iş birliği yaparak bu özelliği ABD’de sunması mümkün ancak bu çok zorlama bir varsayım. Bu özelliği sunmak için yapılacak yatırımlar Nothing’in bütçesini tavana vurduracağından pek olası görünmüyor.