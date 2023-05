Kısa sürede kendine has bir kitle oluşturmayı başaran Nothing’den yenilikler gelmeye tam gaz devam ediyor. Firmanın yakında tanıtacağı Nothing Phone (2) hakkında bu zamana kadar bir çok sızıntı ortaya çıkmıştı.

Firma resmi olarak yeni modelinin amiral gemisi modeli olacağını daha önce duyurmuştu. Ancak işlemciyi açıklamamıştı. Dün telefon Geekbench performans testinde ortaya çıkmıştı. Bu sızıntıdan sonra firmanın CEO’sundan açıklama geldi. Carl Pei yeni telefonlarında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin olacağını resmi olarak açıkladı. Fiyatı diğer amiral gemisi modellere göre nispeten uygun olması beklenen telefonun bu yıl içerisinde Türkiye pazarına da resmi olarak gelmesi bekleniyor.

Twitter üzerinden açıklama yapan Carl Pei; “Duyurduğumuzdan bu yana pek çok tartışma oldu. İşte size bazı haberler. Birinci sınıf Snapdragon 8+ Gen 1 yeni telefonumuzda yer alacak. Bu Nothing Phone 1’e göre net bir yükseltme olacak.” ifadelerini kullandı.

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here’s some news – it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa

— Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023