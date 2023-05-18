Apple, 2021’de piyasaya sürülen Beats Studio Buds’ın halefi olarak şirketin ANC’li en yeni TWS kulaklıkları Beats Studio Buds+ modelini bugün resmi olarak tanıttı. Yeni model daha iyi uyum, Aktif Gürültü Önleme (ANC), Şeffaflık modu, daha iyi mikrofonlar, daha uzun pil ömrü ve daha fazlası dahil olmak üzere önceki modele göre çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Türkiye’de çok yakında bu modelin 4.799 TL’den satılacağını da belirtelim.

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Şeffaf tasarım göze çarpıyor ancak bu Nothing Ear serisine benziyor. Apple görünüşe göre Nothing’den esinlenmiş diyebiliriz. Bu seride yeni bir ekstra küçük kulaklık ucu seçeneği de yer alıyor.

Apple’a göre, yüksek kaliteli arama performansı için 3 kat daha büyük yükseltilmiş ses hedefleme mikrofonları da dahil olmak üzere dahili parçaların %95’i yepyeni. Bunlar, IPX4 ter ve suya dayanıklılık derecelerini koruyor.

Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve Şeffaflık modu arasında tek bir düğmeyle geçiş yapabilirsiniz. ANC işlemedeki iyileştirmeler ve gözden geçirilmiş havalandırma tasarımı sayesinde bunlar Studio Buds’a kıyasla sırasıyla 1,6 kat ve 2 kat daha iyi. Ayrıca, Apple Music’te Dolby Atmos için Uzamsal Ses desteğine sahiptir, ancak Beats Fit Pro ve birkaç AirPods modelinde bulunan baş izleme özelliğinden yoksun.

“Hey Siri” ve Find My için “Beats Tescilli Platformu”nu kullanır ve ayrıca Android, Chromebook ve diğer uyumlu cihazlarınız ile Google Find My Device arasında geçiş yapmak için Google Fast Pair, Audio Switch’i destekler.

Studio Buds’taki 24 saatlik toplam pil ömrüne kıyasla Buds+, ANC kapalıyken 36 saate kadar toplam pil ömrü (9 saatlik kulaklıklar + 27 saatlik şarj kutusu) vaat ediyor. 5 dakikalık şarjla 1 saatlik pil ömrü sunan hızlı şarj var. Ancak bu model kablosuz şarjdan yoksun.