Nothing akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yaptı. Amiral gemisi yonga setli akıllı telefonu olan Nothing Phone (1)’i uygun fiyatla satışa çıkaran firma, geldiğimiz noktada bugün ise Nothing Phone (2) üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefonun çalışırken görüntüsü Twitter’da paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye göre Nothing Phone (2) delikli bir ekran tasarımına sahip olacak. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde olacak ve 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Nothing Phone (2) official front look! 😍 ✅ 6.7-inch FHD+ OLED Display

✅ 120Hz refresh rate

✅ Centre hole punch

✅ Thinner/Symmetrical bezels

✅ Flat side frame

✅ Nothing OS 2.0 Do you like it? pic.twitter.com/OvDYC50i5I — Shishir (@ShishirShelke1) July 3, 2023

Nothing Phone (2) Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Bundan önceki sızıntılara göre akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Nothing Phone (2) kaputun altında 2022 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 4700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise bizleri ikili bir arka kamera kurulumu karşılayacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya bir adet ekstra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Nothing Phone (2) Temmuz ayında tanıtılacak. Akıllı telefonun ülkemize ne zaman geleceği veya ne kadarlık bir fiyat etiketi olacağı şimdilik bilinmiyor.