Nothing akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yaptı. Amiral gemisi yonga setli akıllı telefonu olan Nothing Phone (1)’i uygun fiyatla satışa çıkaran firma, geldiğimiz noktada bugün ise Nothing Phone (2) üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefonun çalışırken görüntüsü Twitter’da paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye göre Nothing Phone (2) delikli bir ekran tasarımına sahip olacak. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde olacak ve 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Nothing Phone (2) official front look! 😍

✅ 6.7-inch FHD+ OLED Display

✅ 120Hz refresh rate

✅ Centre hole punch

✅ Thinner/Symmetrical bezels

✅ Flat side frame

✅ Nothing OS 2.0

Do you like it? pic.twitter.com/OvDYC50i5I

— Shishir (@ShishirShelke1) July 3, 2023