Oyun ve yüksek performanslı bilgisayar çözümlerinde dünya lideri MSI, COMPUTEX 2025’te Altın Ödül, Sürdürülebilir Teknoloji Özel Ödülü ve En İyi Seçim ödülleri dahil olmak üzere birçok kategoride önemli başarılar elde etti. Ödül alan cihazlar arasında avuç içi konsollar, AI Desktop, AI Laptop ve mini PC gibi ürünler yer aldı. Tüm bu başarılar, MSI’ın AI alanındaki yenilikçiliğini, insan-makine etkileşimine verdiği önemi ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımını gözler önüne seriyor.

MSI COMPUTEX 2025’te Ödüle Doymadı!

Dünya genelinde AI ve yeşil dönüşüm trendleri hız kazanırken MSI da buna çevreyle uyumlu ve yüksek performanslı ürünlerle yanıt veriyor. AI destekli 13” HMI dokunmatik panele sahip masaüstü bilgisayarlardan, geri dönüştürülmüş PCR malzemeden üretilmiş mini PC’lere kadar her ürün, MSI’ın teknoloji ve sürdürülebilirliği bir arada sunma vizyonunu temsil ediyor.

MSI Pazarlama GMY’si Sam Chern, “Bu ödüller sadece ürün tasarımı ve teknolojideki başarılarımızı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda MSI’ın AI, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe olan sürekli çabalarını da sergiliyor. Gelecekte de bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

COMPUTEX 2025 Ödül Sahibi Ürünlerden Bazıları

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth | Altın Ödül

İskandinav mitolojisinden esinlenen Titan 18 HX Dragon Edition, titanyum kasası üzerine işlenmiş 3D ejderha motifi ile benzersiz bir tasarım sunuyor. Intel® Core™ Ultra 9 285HX işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU ile donatılan bu model, Cherry MX mekanik klavye ve özel termal modülüyle yüksek performans sunuyor. Koleksiyon kutusunda ayrıca temalı fare, mousepad, anahtarlık ve özel aksesuarlar da yer alıyor.

MSI Cubi NUC AI Serisi Mini PC | Sürdürülebilir Teknoloji Özel Ödülü

Geri dönüştürülmüş PCR malzeme ile üretilen Cubi NUC AI, EPEAT sertifikalı ve doğa dostu ambalaja sahip. MSI Power Meter ile enerji tüketimini ölçebilir, Thunderbolt 4 bağlantısı, 4 ekran çıkışı desteği ve Power Link özelliğiyle üst düzey verimlilik sunar. İçerisinde Intel® Core™ Ultra işlemci, AI Boost NPU ve çift 2.5G LAN yer alıyor.

Claw 8 AI+ A2VM | En İyi Seçim Ödülü – Bilgisayar ve Sistem Kategorisi

Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) işlemcisi, XeSS AI destekli grafikler ve 8” FHD+ 120Hz VRR ekranı ile donatılmış olan Claw 8 AI+, 80Whr batarya ve çift hava girişi sayesinde uzun oyun süresi ve sessiz soğutma sunar. Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, MicroSD ve USB-C bağlantıları ile tam donanımlı bir taşınabilir oyun deneyimi sağlar.

MEG VISION X AI Gaming Desktop | En İyi Seçim – Bilgisayar ve Sistem Kategorisi

Profesyonel içerik üreticileri için geliştirilen bu masaüstü sistem, GeForce RTX™ 5090 GPU, Intel® Core™ Ultra 9 285K CPU, Gen 5 SSD ve DDR5 belleği bir araya getiriyor. Silent Storm Cooling AI ile serin kalırken, AI destekli dikey HMI dokunmatik panel sayesinde daha akıllı bir kullanım deneyimi sunuyor.

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition | En İyi Seçim – Bilgisayar ve Sistem Kategorisi

Japon OKADAYA iş birliğiyle geliştirilen bu özel tasarım laptop, geleneksel Yamanaka vernik işçiliği ile modern AI teknolojisini birleştiriyor. Hokusai’nin “The Great Wave off Kanagawa” eserine ithafen hazırlanan bu model, 400 yılı aşkın vernik ustalığını modern teknolojiye taşıyor. Kullanıcılara hem kültürel hem teknolojik bir deneyim sunan bu model, MSI’ın estetik ve performansı bir arada sunma hedefini yansıtıyor.