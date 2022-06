OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei, yeni şirketi Nothing ile ikinci ürününü piyasaya sürmek üzere. Alışılmadık bir ürün arayan tüketicileri baştan çıkaran Ear 1 kablosuz kulaklıkların ardından İngiliz üretici, şimdi de Nothing Phone 1 ile akıllı telefon pazarının üstesinden gelmeye hazırlanıyor.

Piyasaya sürülmesi birkaç hafta beklenmese de, üreticinin sosyal ağlarda duyurduğu gibi, Nothing’in bu hafta lansman tarihini açıklamaması biliniyor. Carl Pei daha önce sahte bir çıkış tarihi olan 9 Haziran 2022 ile alay ederek hayranlarla alay etmişti, ancak Hiçbir Şey nihayet önümüzdeki Perşembe bir sunum tarihini açıklayamadı.

Nothing Phone 1’in ekranı rakiplerinin çoğundan daha küçük olacak

Twitter’da, sızıntı yapan TechDroider, Nothing Phone 1 ve daha özel olarak ekranı hakkında yeni bilgiler yayınladı. Gerçekten de artık akıllı telefonun 6.55 inçlik bir ekranla donatılması gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle, genellikle yaklaşık 6,7 inçlik bir formatı benimseyen çoğu cihazdan daha azdır.

Ayrıca bkz: KOMPAKT AMİRAL GEMİSİ ÖZLEMİŞTİK! | Xiaomi 12 İnceleme

Ayrıca Nothing Phone 1’in FHD+ tanımından (1080 x 2400 piksel) faydalanacağını ve ekranın kavisli olmayacağını öğreniyoruz. En iyi haber, muhtemelen çoğu akıllı telefonda bulunan ekranların altındaki kalın kenarlık olan bir “çene”nin olmamasıdır. Bu, birkaç gün önce Nothing tarafından da doğrulandı. Şu anda, birkaç akıllı telefon her tarafta tek tip sınırlara sahip olmakla övünebilir. Bu, özellikle iPhone 13 veya Samsung’dan Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için geçerlidir.

Nothing’in ilk akıllı telefonu hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Muhtemelen son Oppo Reno 8 Pro‘da bulunan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek olan orta sınıf bir cihaz olması bekleniyor. Nothing Phone 1, Temmuz 2022 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebilir.

[EXCLUSIVE] Nothing Phone 1 Display Specs – 6.55" OLED Display

– 1080 x 2400

– Flat Edges | No Chin pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc — TechDroider (@techdroider) June 5, 2022