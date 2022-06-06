Xiaomi, 12 modeliyle birlikte ufak boyutlu bir amiral gemisi arayanlara güzel bir seçenek sunuyor. 152,7 x 69,9 x 8,16 mm boyutlarına sahip olan model 180 gram ağırlığa sahip. Ayrıca ön ver arkası cam olan Xiaomi 12, ön tarafta Gorilla Glass Victus, arka tarafta ise Gorilla Glass 5 korumaya sahip. Üç farklı renkle satın alınabilen model Gri, Mavi ve Mor renk seçeneklerine sahip.

Küçük boyutlara sahip olan Xiaomi 12, 6,28 inç AMOLED FHD+ ekrana sahip. 419 PPI piksel yoğunluğu sunan bu ekran ayrıca 68 milyar renk gösterebiliyor. 120 Hz ekran tazeleme ve 480Hz dokunmatik örnekleme sunan ekranda oyunlar dahil tüm arabirim akıcı şekilde çalışabiliyor. DCI P3 renk gamutunu da destekleyen bu ekran ek olarak Dolby Vision ve HDR10+ destekliyor. 1100 nit maksimum parlaklığa çıkan bu ekran AI Görüntü Motoru sayesinde Süper Çözünürlük, AI Görüntü Geliştirme, AI HDR Geliştirme, MEMC özellikleri kazanıyor.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle amiral gemisi performans sunan Xiaomi 12, grafik birimi tarafında ise Adreno 730’u kullanıyor. 7. Nesil Qualcomm® Yapay Zeka Motoru ile de akıcı bir deneyim sunmaya yardımcı oluyor. 12GB RAM ve 256BG depolama seçeneği bulunan model bellek uzantısı sayesinde ek 3GB RAM kazanıyor. Android 12 tabanında MIUI 13 arayüzünü kullanan Xiaomi 12, akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.

Yüksek grafik gücü gerektiren oyunların üstesinden gelen küçük ama güçlü model X ekseni doğrusal titreşim motoru sayesinde etkileyici bir deneyim sunuyor. Isınmaya çok müsait işlemcisi, LiquidCool teknolojisi ile serinletiliyor.

Xiaomi 12, Arka tarafta 50 MP geniş açılı kamerası 1/1,56 inç sensör boyutunda ve OIS ile birlikte gyro-EIS destekli. İkinci kamerası ise 13 MP ultra geniş açılı kamera 123° derecelik bir açı sunabiliyorken üçüncü kamerası ise 5 MP telemakro olarak hem zoom hem de makro çekimlerde yardımcı oluyor Xiaomi ProFocus ile Hareket izleme odağı/Göz takibi odağı/Hareket yakalama özellikleri kazanan model video çekiminde de başarılı sonuçlar veriyor. 8K 24fps, 4K 60fps, 4K 30fps HDR, HDR 10+ video çekimlerinin yanında 1080p 960fps /720p 1920fps ağır çekim gerçekleştirebiliyor.

Ön tarafta ise 32 MP f/2,45 kamerası ile selfie konusunda da kullanıcısını tatmin ediyor. Ayrıca bu kamera ile 1080 60fps ya da 1080 30fps HDR çekim yapabiliyorsunuz.

Xiaomi 12’nin stereo hoparlörleri Dolby Atmos desteğinin yanında Harman Kardon işbirliğinde geliştirilmiş. Bu sayede baslar, tizler, midler ve vokalistin sesleri çok net ve berrak şekilde sunuluyor.

İçerisinde 4500 mAh bataryası bulunan Xiaomi 12, 67 W kablolu turbo şarjın yanında 50 W kablosuz turbo şarj ve 10 W çift yönlü kablosuz şarj özelliklerine de sahip. Xiaomi AdaptiveCharge ile gece şarjlarında telefonun güvenliği ve pil sağlıda korunuyor.

Amiral gemisi bir telefondaki son teknoloji bağlantılarını da destekleyen Xiaomi 12, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 ve NFC ile birlikte sorunsuz bir bağlantı deneyimi yaşatıyor.

Peki siz Xiaomi 12 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sunduğu özellikler ile sizce amiral gemisi unvanını kazanıyor mu? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

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Xiaomi 12 İnceleme Xiaomi 12 Xiaomi, 12 serisiyle birlikte amiral gemisi seviyesinde kullanıcısına üst düzey deneyim sunuyor. ARTILARI Ekran

Ekran Kamera

Kamera Şarj Özellikleri

Şarj Özellikleri Tasarım

Tasarım İşlevsellik

İşlevsellik Performans EKSİLERİ Yazılım

Yazılım Fiyat

Fiyat Isınma Problemi