Nothing Phone 1 Android 14 güncellemesiyle coştu. Nothing, yeni güncellemesi olan Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 sürümünü kullanıcılarına sunuyor. Nothing Phone 1 için kararlı Android 14 güncellemesi, bir dizi yeni özellik ve iyileştirmelerle geliyor. Yeni sürüm kullanıcılara daha derin bir özelleştirme deneyimi ve gelişmiş kullanıcı arayüzü sunuyor. İşte Nothing OS 2.5 yenilikleri.

Nothing Phone 1 Android 14 Tabanlı Kararlı Nothing OS 2.5 Güncellemesini Aldı

Android 14 güncellemesiyle, Nothing Phone 1 kullanıcıları artık duvar kağıtları, temalar ve diğer görsel öğeler için daha kapsamlı özelleştirme seçeneklerine erişebilecekler. Bu güncelleme ayrıca telefonun Glyph Arayüzü etkileşimini geliştirirken, kullanıcıların kolaylaştırılmış hareketler ve kısayollar ile daha verimli bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. Ayrıca, Hızlı Ayarlar işlevselliği genişletilirken, yeni ve geliştirilmiş widget’lar da ana ekrana eklendi.

Güncellemeyi alıp almadığınızı kontrol etmek için Ayarlar menüsüne giderek sistem güncellemesini kontrol edebilirsiniz. Ancak, güncellemenin tüm cihazlara ulaşması birkaç gün sürebilir. Bu nedenle güncellemeyi henüz almayan kullanıcıların sabırlı olmaları önemli.

Android 14 güncellemesi, bir dizi özellik ve iyileştirmeyi içeriyor. Özelleştirme kısmında, Ana Ekran ve Kilit Ekranı özelleştirme sayfası yeniden tasarlandı ve yeni Atmosfer duvar kağıdı efekti eklenerek kullanıcıların deneyimi zenginleştirildi. Ayrıca, Glif Arayüzü üzerinde yapılan iyileştirmeler ve jest hareketlerindeki özelleştirme seçenekleri de dikkat çekiyor.

Hızlı Ayarlar’da yapılan güncellemeler sayesinde kullanıcılar artık halka modlarını değiştirebilecekler ve ağ ayarlarını doğrudan Hızlı Ayarlar üzerinden yapabilecekler. Yeni Widget’lar da kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, adımsayar, medya oynatıcı ve ekran süresi widget’ları kullanıcıların daha verimli bir şekilde telefonlarını kullanmalarına olanak tanıyacak.

İlginizi Çekebilir: Nothing Phone 2a şarj özellikleri sızdırıldı

Genel olarak, Nothing Phone 1 Android 14 güncellemesi, kullanıcıların telefonlarını daha verimli ve özelleştirilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Güncelleme, telefonun kararlılığını artırırken, kullanıcı deneyimini geliştirmek için bir dizi yenilik sunuyor. Bu güncelleme, kullanıcıların telefonlarını daha iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayacak. Nothing Phone 1 Nothing OS 2.5 güncellemesi ile gelen her şeyi aşağıda sizler için derledik.

Nothing Phone 1 Android 14 güncellemesindeki tüm değişiklikler ise şu şekilde:

Özelleştirme

Ortak bir Ana Ekran ve Kilit Ekranı özelleştirme sayfası yeniden tasarlandı ve seçeneklerin daha kapsamlı bir görünümü için duvar kağıdı düzenleme akışı iyileştirildi.

Yeni Atmosfer duvar kağıdı efekti. Arka plan fotoğrafınızı ana ekranınızdaki renklere hareket katan dinamik bir duvar kağıdına dönüştürün. Kilit ve ana ekranlarınız arasında kesintisiz bir geçiş.

Daha temiz bir Ana Ekran görünümü için düz renkli duvar kağıtları eklendi.

Temel renk bölümüne tek renkli bir renk teması eklendi.

Glif Arayüzü

Glyph Arayüzünün Müzik Görselleştirme özelliğine doğrudan erişim.

Cihazınızın sesiyle senkronize olurken genel Glif ışığı oynatma efekti iyileştirildi.

NFC kullanıldığında yeni bir Glif animasyonu eklendi.

Glif’e Çevirme deneyimi iyileştirildi.

Jestler ve Hareketler

Seçilen bir özelliğe hızlıca erişmek için özelleştirilebilir çift basmalı güç düğmesi. Ayarlar > Sistem > Hareketler’e gitmeniz yeterli.

Daha fazla Kilit Ekranı kısayol seçeneği: Rahatsız Etmeyin, sessize alma, QR kod tarayıcı ve video kamera.

Üç parmakla kaydırma hareketiyle ekran görüntülerini hızlıca yakalayın.

Daha gelişmiş düzenleme özelliklerine ve hızlı silme işlemlerine olanak tanıyan yeni ekran görüntüsü düzenleyicisi ve menüsü.

Nothing’in tarzına daha uygun olması için geri hareketi ok görseli yenilendi.

Hızlı Ayarlar

Hızlı Ayarlar’da halka modlarını değiştirmek için destek eklendi.

Artık cihazın kilidini açmadan Hızlı Ayarlar üzerinden ağınızı doğrudan ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla cihaz simgesi göstermek için Hızlı Ayarlar düzeni ve desteği güncellendi.

Yeni Widget’lar

Adımsayar Widget’ı: Günlük adımlarınızı doğrudan ana ekranınızdan takip edin. Motivasyonunuzu korumak için hedefler belirleyin ve ilerlemenizi izleyin.

Medya Oynatıcı Widget’ı: O anda çalan şarkıyı görüntüler. Hareket halindeyken müziğinizi kolayca kontrol edin.

Ekran Süresi Widget’ı: Sağlıklı bir dijital yaşam tarzı sürdürmek için günlük ekran sürenizi izleyin ve yönetin.

Daha fazla iyileştirme

Hava Durumu uygulamasının deneyimi optimize edildi ve hava durumu uyarılarının bildirimi iyileştirildi.

Güncellenmiş bir ses seviyesi kontrol arayüzü ile zil sesi ve bildirim sesi seviyelerini ayrı ayrı ayarlamak mümkün hale geldi.

Sürekli ekran görüntüsü alırken önceki ekran görüntüsünün önizlemesini otomatik olarak hariç tutar.

Kameranın kararlılığı iyileştirildi.

Daha akıcı bir kullanıcı deneyimi için sistemin genel akıcılığı ve yanıt verebilirliği geliştirildi.

Geliştirilmiş sistem kararlılığı ve iyileştirilmiş pil ömrü.

Sonuç olarak bu güncelleme ile Nothing Phone 1 sahipleri, Nothing cephesinin en yeni Android sürümünü deneyimleyebilecekler. Bu güncellemenin Nothing Phone 1 kullanıcıları için oldukça kapsamlı iyileştirmeler getirdiğini söylemek mümkün. Nothing Phone 1 Nothing OS 2.5 güncellemesi ile bambaşka bir telefon olmuş.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güncelleme Nothing Phone 1 cihazınıza geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!