Nothing Phone (2), gelecek ay piyasaya sürülecek ve bazı özellikler hakkında zaten bazı ayrıntılar mevcut. Kaynaklara göre, cihaz Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Ayrıca daha büyük bir batarya ile gelecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde özel bir sürümü planlanıyor.

Nothing telefonunun ikinci baskısından neler bekleyeceğimiz konusunda yapılan bir röportajda, Hoyss adlı biriyle konuşuldu. Hoyss, Nothing’in Yazılım Yaratıcı Direktörü olarak görev yapıyor. Röportajda, Nothing telefonunun gelecek aşamasına odaklanıldı.

Nothing’in başlangıcından bu yana ilginç bir yolculuk geçirdiği belirtiliyor. Başlangıçta, küçük bir ekip tarafından Nothing OS 1.0 ile çalışmalar yürütüldü. Daha sonra ekip genişledi ve Nothing OS’yi geliştirmeye ve zenginleştirmeye odaklandı. Şimdi ise Nothing kendi Android işletim sistemini tanıtmaya hazırlanıyor.

Hoyss, geçmişte Blloc ve Ratio gibi projelerde çalıştığını ve şu anda Nothing’te Yazılım Yaratıcı Tasarımcısı olarak görev yaptığını paylaştı. Hoyss, Nothing’in görsel kimliğini oluşturma amacıyla ekipte yer aldığını ve büyük değişiklikler yapmayı planladığını belirtti.

Nothing OS 2.0’ın tasarımına yeni bir bakış açısıyla yaklaşılacağı ve “işlevsel estetik” kavramının kullanılacağı ifade edildi. Nothing, kullanıcı dostu ve üretken bir işletim sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Android’in temeline saygı duyulurken, Android’in en iyi yönlerini geliştirmeyi ve basitleştirmeyi amaçlıyor.

Hoyss, akıllı telefonların kullanıcıları desteklemesi gerektiğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ana ekran tasarımlarının daha kişisel ve kullanıcı odaklı olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Nothing’in Tesla entegrasyonunu da kullanıcı dostu bir özellik olarak hayal etti.

Nothing OS’nin geleceği hakkında kesin ayrıntılar verilmese de, şirketin istikrarlı ve hoş ürünler oluşturma hedefi olduğu vurgulandı. Çıkış tarihi hakkında ayrıntılı bilgi verilemese de yaz aylarında piyasaya sürme planı olduğu belirtildi.

Nothing’teki geliştirici ekibiyle işbirliği ve iletişimden de bahsedildi. Yazılım ve donanım ekiplerinin bir arada olduğu dinamik bir ofis ortamı olduğu ifade edildi.

Performans ve kullanıcı deneyimi arasında doğru dengeyi kurmanın önemli olduğu vurgulandı. Geliştiriciler ve tasarımcılar, en iyi sonucu elde etmek için sürekli bir tartışma içerisinde bulunuyor.

Özetlemek gerekirse, Nothing Phone (2) ve Nothing OS 2.0, kullanıcı dostu, üretkenlik odaklı ve görsel açıdan yeni bir bakış açısı sunmayı hedefleyen bir ürün ve işletim sistemi olacak. Şirket, Android’in temel özelliklerini geliştirmek ve basitleştirmek için çalışacak, kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanacak ve performans ile kullanıcı deneyimi arasında denge kurmaya çalışacaktır.