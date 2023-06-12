Nothing Phone (2)’nin Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenirken ve lansman tarihi yaklaştıkça telefonun çeşitli sertifika platformlarının veritabanlarında varlığını duyurması bekleniyor. Şimdi ise akıllı telefon son olarak BAE’nin TDRA sertifikasyon platformundan sertifika aldı.

TDRA sertifikası Phone (2) hakkında yeni bir şey ortaya koymuyor. Ekran görüntüsünde de görülebileceği gibi, cihazın “A065” model numarasına sahip olduğunu yineliyor. Hatırlatmak gerekirse, orijinal Nothing Phone (1) A063 model numarasına sahipti.

İçindekiler Şimdiye kadar bilinenler

Şimdiye kadar bilinenler

Nothing, yaklaşmakta olan Nothing Phone (2)’nin teknik özelliklerini yavaş yavaş açıklıyor. Şirket, cihazın 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacağını resmen duyurdu. Spekülasyonlar, bu ekranın 120Hz yenileme hızıyla birlikte FHD+ çözünürlüğü destekleyebileceğini gösteriyor.

Doğrulanan bir diğer ayrıntı ise Nothing Phone (2)’nin Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti ile güçlendirileceği en kesin bilgiler arasında. Ayrıca Geekbench’teki önceki görüntülere bakarsak cihazın 12 GB RAM ile donatılacağını ve Android 13 ile beraber gelmesi bekleniyor.

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Yazılım kısmında Android işletim sisteminin üzerine yerleştirilecek olan Nothing OS 2.0’a sahip olacak. Nothing, Phone (2) için üç büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve üç yıllık güvenlik güncellemeleri sağlamayı taahhüt etti.

Nothing Phone (2), marka tarafından onaylandığı üzere 4.700mAh batarya ile donatılacak. Bununla birlikte, hızlı şarj yetenekleri hakkında bilgi açıklanmadı.

İlgili haberlerde, yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı, CAD renderları aracılığıyla Phone (2)’nin tasarımını gözler önüne sermişti. Ancak görüntülerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Nothing’in kurucusu ve CEO’su Carl Pei Twitter’da bu görüntüleri “sahte” olarak nitelendirdi. Bu tweet, sızdırılan görüntülerin Phone (2)’nin gerçek tasarımını doğru bir şekilde temsil etmediğini güçlü bir şekilde göstermektedir.