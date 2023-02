Android dünyasına yeni bir soluk kazandıracağı söylenen Nothing Phone (1) modelinin uzun bir süre önce Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5’i alması gerekiyordu. Ancak yaşanan sorunlardan dolayı güncelleme ertelenmişti. Bugün ise Nothing OS 1.5 için güzel haberler geldi. Android 13 tabanlı olacak olan bu arayüz güncellemesi telefona yepyeni özellikler ekleyecek.

Önümüzdeki ayın ilk günlerinde bu güncellemenin OTA üzerinden Nothing Phone (1) sahiplerine dağıtılması bekleniyor. Güncelleme konusunda 4 yıl söz veren ve Apple gibi güncelleme yayınlayacağını vadeden firmanın ilk büyük Android güncellemesinde tökezlemesi kabul edilemez bir durum. Bu yüzden firmanın elini artık çabuk tutması ve güncellemeyi bir daha ertelememesi gerekiyor.

Yeni telefonları üzerinde şu sıralar çalışmalarına ağırlık veren firma, Android 13 tabanlı yeni güncellemesi ile ilk modeline adeta can suyu olacak gibi görünüyor. Android 13‘ün tüm nimetlerinden faydalanacak olan bu yeni arayüz güncellemesi ile gelecek olan tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Türkiye pazarına gelmeyen ve gelmeyecek gibi görünen bu telefon bakın güncelleme ile hangi yeniliklere sahip olacak?

Nothing OS 1.5 ile gelecek yenilikler

Uygulama yükleme hızında %50’ye varan artış

Daha fazla Material You tema seçeneği

Farklı dillerde farklı uygulamalar açmak için farklı uygulamalar için çoklu dil desteği

Fotoğraf Seçici: Her uygulamayla hangi görüntüleri paylaşmak istediğinizi seçin

Bildirim İzinleri: Hangi uygulamaların size bildirim gönderebileceğini seçin

Medya izinleri: Paylaşmak istediğiniz medya türlerini gruplandırın

Hızlı ayarlarda QR kodu tarama

Pano Önizlemesi: Panodaki kopyalanan metin önizleme olarak görünür

Medya Kontrolü için yeni görünüm

Ön plan hizmetleri: Arka plan uygulamalarını bildirimlerden kapatın

Canlı altyazı: Medya için otomatik olarak altyazı oluşturur

Artırılmış arka plan belleği.

Yeni kendi kendine onarım özelliği, kullanılmayan önbelleği ve süresi dolmuş sistem dökümlerini temizler

Geliştirilmiş hızlı Ayarlar

Ses kontrolü için yeni kullanıcı arayüzü

Geliştirilmiş Oyun Modu