Hardware Plus’ta DXOMARK serisi OPPO Find X9 Ultra ile devam ediyor. OPPO markasının tepe modellerinden biri olan OPPO Find X9 Ultra kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

OPPO amiral gemisi ürünlerini çıkarmaya son hız devam ediyor. En son amiral gemisi telefonu OPPO Find X9 Ultra kamera anlamında dolu dolu bir telefon. 200 MP ana kamerası ve 200MP periskop telefoto kamerasının olması ve daha birçok özelliğiyle şuanda dünyanın en iyi kamerasına sahip olan telefonlar arasında yer alıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK kamera testine göz atmak için; https://www.dxomark.com/oppo-find-x9-ultra-camera-test/

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