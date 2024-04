Nothing cephesi Nothing Ear ve Nothing Ear (a) adını taşıyan yeni TWS gerçek kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü. Bu kulaklıklar, benzer tasarımlara sahip olsa da farklı özellikler sunuyor. Nothing kulaklık pazarında devr,m yapmaya geliyor.

Nothing, Yeni Nothing Ear ve Nothing Ear (a) Kulaklıklarını Tanıttı: İşte Özellikleri

Nothing Ear ve Ear (a), şeffaf tasarımı ve silikon kulak uçlarına sahip gövdesiyle dikkat çekiyor. Her iki model de beyaz renk seçeneğiyle iki tonlu bir görünüm sunuyor. Ayrıca, IP54 derecesine sahip olmalarıyla toza ve suya karşı dayanıklılık sağlıyorlar. Ear (a), dikdörtgen bir saklama kutusuna sahipken, Ear standart bir tasarıma sahip.

Nothing Ear, iddia edilen daha net ses ve güçlü bas sağlayan özel seramik 11mm sürücüye sahip. Ear (2) ise aktif gürültü engelleme özelliğini 45dB’ye kadar artırarak daha etkili bir ses deneyimi sunuyor. Ear (a) da aynı ANC’ye sahip ancak sürücü 11mm PMI + TPU dinamik. Her iki model de Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz ses özelliğine sahip.

Adaptif ANC modu, kullanıcının çevreye bağlı olarak üç gürültü engelleme seviyesi arasında geçiş yapmasını sağlıyor. Daha premium özelliklere sahip olan standart Ear, LDHC 5.0 desteği, gelişmiş ekolayzer ve profil paylaşımı gibi ek özelliklere sahip.

Nothing Ear ve Ear (a), Bluetooth 5.4 ve çift cihaz bağlantısı desteği ile geliyor. Birincisi 8,5 saatlik kullanım süresi sunarken, ikincisi ANC devre dışı bırakıldığında 9,5 saat dayanabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde saklama kutusu, Ear ve Ear (a)’nın pil ömrünü sırasıyla 40,5 ve 42,5 saate uzatıyor. Daha gelişmiş Ear ayrıca kablosuz şarjı da destekliyor.

Nothing Ear, 149 dolar fiyatla Siyah ve Beyaz renklerde sunuluyor. Ear (a) ise 99 dolar fiyatla Beyaz, Siyah ve Sarı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Yeni Ear ve Ear (a), modern tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor, her iki kulaklık da kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Togg T8X ne zaman çıkacak? Togg B-SUV için açıklama geldi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Nothing kulaklıklar nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!