Nothing Phone 1, Temmuz 2022’de piyasaya çıktı ve OnePlus’ın kurucularından Carl Pei’nın arkasında bulunmasıyla şirket hakkında heycanı da arttırdı. Arka yüzündeki benzersiz ışık gösterisi sayesinde rakiplerinden sıyrılan ilginç bir telefondu, ancak yazılım açısından piyasadaki diğer Android telefonlara çok benziyordu. Karışık eleştiriler aldı, ancak fikir birliği daha çok olumlu tarafa eğildi.

Ayrıca Carl Pei, MWC 2023 konferansı hakkında ipuçları da vermişti. İşte Nothing Phone 2 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey!

Tasarım

Şimdiye kadar Nothing Phone 2’nin neye benzeyeceğine dair sızdırılmış herhangi bir görsel bulunmuyor. Nothing Phone 2, Apple’ın iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14 serilerine çok benzer bir tasarım olan mevcut Nothing Phone 1 gibi düz kenarlara sahip görünüyor.

Ayrıca, kablosuz şarj bobininin arka kısmın büyük bir bölümünü kapladığı ve LED ışık şeritlerinin yer aldığı şeffaf cam arka kısma da sahibiz. Konsept ayrıca hafif bir alüminyum çerçeveye ve ön ve arka tarafta Gorilla Glass Victus‘a sahip.

Nothing Phone 1’in üst köşesinde çift kamera kurulumu varken, bu tasarım konseptinde üst ortada yatay olarak sıralanan ve LED ışıklarla çevrelenen üç lensli bir kamera sistemi bulunuyor. Bu üçlü kamera diziliminde, özellikler 50MP ana kameranın yanı sıra hem ultra geniş hem de telefoto lensler için 50MP olacaktır ki bu pek olası olmayabilir. Bununla birlikte, Nothing bu devam modelini ilkinden daha kaliteli yapmak istiyor, bu yüzden durum belirsiz.

LED ışıklardan bahsetmişken, konsept renkli RGB aydınlatma ekliyor, bu da orijinal Nothing Phone 1’deki normal beyaz ışığa göre bir yükseltme olacaktır. Ayrıca glif arayüzünün belirli uygulama bildirimleri için belirli renkleri kullanacak şekilde ayarlanması da gösteriliyor.

Ekran tarafında ise konsept, orijinalinden daha ince çerçevelere ve 1.200 nit’e kadar parlaklığa sahip 6,65 inçlik keskin bir ekrana sahip.

Özellikler

Orijinal Nothing Phone 1, birinci sınıf bir orta sınıf çip olan Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemci kullanıyordu. Ancak Nothing Phone 2 ile Pei, Snapdragon 8 serisinde yer alacak amiral gemisi bir Qualcomm çipi kullanacağını açıkladı. Ancak Pei, Nothing Phone 2’de tam olarak hangi Snapdragon 8 çipinin kullanılacağını açıklamaktan kaçındı.

Diğer akıllı telefon üreticilerinin çoğu Snapdragon 8 Gen 2 kullanacakken, Nothing bunun tam tersini yapıyor gibi görünüyor. Muhtemelen Nothing Phone 2’de Snapdragon 8+ Gen 1’in kullanılmasını bekleyebiliriz ki bu da ilk Snapdragon 8 Gen 1’in dönem ortasında yenilenmesi anlamına geliyor. Nothing Phone’un Samsung Galaxy S23 Ultra ya da Apple iPhone 14 Pro Max gibi üst düzey bir cihazdan ziyade bütçeye uygun bir amiral gemisi telefon olduğu düşünüldüğünde bu bir maliyet tasarrufu önlemi olabilir.

Nothing Phone 2 daha eski bir çip kullanıyor olsa da tanıtıldığında üzmyecek gibi duruyor. Nothing Phone 1’in kullanıcı arayüzü, orta seviye bir işlemciyle bile temiz ve hızlıydı. Nothing Phone 1’in inceleme birimimiz de 256 GB depolama alanı ile 8 GB RAM‘e sahipti, bu nedenle Nothing Phone 2 için de benzer özelliklere sahip olabilir.

Çıkış tarihi

Pei sadece Nothing Phone 2’nin bu yıl geleceğini doğruladı, ancak tam olarak ne zaman geleceğini söylemedi. Ancak Nothing Phone 1 yaz aylarında, özellikle de Temmuz 2022’de çıktığından, Nothing Phone 2 için de benzer bir zaman dilimi beklemeliyiz.

Nothing Phone 1 yalnızca İngiltere’de piyasaya sürülmüş ve ABD’de piyasaya sürülmemiş olsa da, Nothing Phone 2 için durum böyle olmayacak. Pei, Nothing Phone 2’nin en önemli önceliğinin ABD’de satışa sunulması olduğunu söyledi.

Fiyat

Nothing Phone 2’nin fiyatının ne olabileceğine dair herhangi bir söylenti ya da sızıntı yok. Nothing Phone 1 genel olarak bir bütçe amiral gemisi olduğundan, Nothing Phone 2’nin de benzer bir fiyat noktasını takip etmesini beklemeliyiz. Samsung’un Galaxy S Serisi cihazları ve hatta Apple’ın iPhone’u yerine Google’ın Pixel cihazlarının (Pixel 7 gibi) fiyatlandırmasıyla kesinlikle daha uyumlu olacaktır.