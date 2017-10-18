Note8’in Portre Modu, Galaxy S8’e Geliyor Olabilir!

Samsung’un bir kullanıcıya yaptığı açıklamaya göre Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerine Note8’in portre modu geliyor.

Günümüzde neredeyse her markanın geçtiği çift kamera, özellikle derinlik algılama ve portre modu dediğimiz bokeh efekti verme noktasında ön plana çıkıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde tanıtılan Google’ın yeni bebekleri Pixel 2 telefonlarında tek kamera ile bu efektleri oldukça başarılı bir şekilde verebilmesi, DxOMark’tan rekor kırarak yüksek puan alması gibi detaylar “Bu işi tek kamera da yapabilir” algısı oluşturdu.

Bu olay üzerine Samsung’un müşteri hizmetlerine Note8’in portre modunun Pixel 2’de olduğu gibi Galaxy S8 ve S8+ modellerine gelip gelmeyeceğini soran bir müşteri, şu anda net bir açıklama yani bilgi olmasa da yeni güncelleme ile gelebileceği cevabını almış.

Bu durumda S8’e gelecek en kötü Oreo güncellemesi ile portre modu gelirken, aynı zamanda Note8’e de 4K 60fps güncellemesi geleceğini düşünüyorum. Bakalım S8’in portre modu ile Note8’in portre modu arasında ne gibi farklar olacak.