Winfuture.de’ye göre Nokia XR21 adlı yakında çıkacak sağlam bir akıllı telefon HMD Global tarafından geliştiriliyor. Bu akıllı telefon, geçen yıl piyasaya sürülen Nokia XR20’nin geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Cihaz daha önce Nokia XR30 olarak biliniyordu ancak şimdi adının Nokia XR21 olduğu doğrulandı.

Winfuture, telefonun tüm özelliklerini de paylaştı. Cihaz, 2.2 GHz’e kadar saat hızına sahip Qualcomm Snapdragon 695 5G sekiz çekirdekli işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama gibi gelişmiş teknik özelliklere sahip olacak.

Söylentilere göre telefon 2400×1080 piksel çözünürlüğe ve maksimum 120 Hz yenileme hızına sahip 6,49 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip. Ön kamera, panelin ortasına yerleştirilmiş f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel bir sensöre sahip olacak. Arka kameralar, Omnivision’dan 64 megapiksel ana sensörden ve optik yakınlaştırmalı 8 megapiksel sensörden oluşuyor. Cihaz, dayanıklı bir Corning Gorilla Glass Victus ile korunacak.

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Nokia XR21 5G, IP68 su geçirmez ve toz geçirmez sertifikasına ve 33W’a kadar hızla şarj edilebilen 4800 mAh bataryaya sahip olacak. Cihaz ayrıca Bluetooth 5.1, NFC ve WiFi 6’nın yanı sıra iki NanoSIM yuvası ve eSIM’i destekleyecek.

Bu telefon Android 12 ile çalışacak ve HMD Global, Mayıs 2026’ya kadar işletim sistemi güncellemelerini ve bir yıl daha güvenlik güncellemelerini sağlamayı planlıyor. Genel olarak, Nokia XR21, dayanıklı bir cihaza ihtiyaç duyanlara hitap eden etkileyici özelliklere sahip sağlam ve güçlü bir telefon olacak gibi görünüyor.