Nokia G11 Plus Android 13 güncellemesini almaya başladı. Güncelleme aynı zamanda Nisan 2023 güvenlik yamasını da içeriyor ve Android 13 güncellemesine sahip toplam Nokia akıllı telefon sayısını dokuza çıkarıyor.

Nokia G11 Plus için Android 13 güncellemesi çok sayıda yeni özellik ve görsel değişiklik, kullanılabilirlik geliştirmeleri ve güvenlik ve gizlilik iyileştirmeleri sunuyor. Güncelleme 2,4 GB boyutunda ve yapı sürümü V2.420 olarak geliyor.

Nokia G11 Plus kullanıcılarının Android 13 güncellemesiyle bekleyebilecekleri bazı önemli değişiklikler arasında yeniden tasarlanmış bir bildirim gölgesi, geliştirilmiş gizlilik kontrolleri ve daha iyi uygulama izinleri yer alıyor. Ayrıca, kullanıcılar yeni animasyonlar ve widget’larla güncellenmiş bir arayüzün yanı sıra iyileştirilmiş performans ve pil ömrü sunuyor.

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Android 13, kullanıcıların çeşitli renk şemaları ve temalar arasından seçim yaparak akıllı telefonlarının görünümünü kişiselleştirmelerine olanak tanıyan “Material You” adlı yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik, kullanıcı tarafından seçilen duvar kağıdına göre renkler önermek için makine öğrenimini kullanıyor.

Android 13’e eklenen bir diğer önemli özellik ise Wi-Fi, Bluetooth ve el feneri gibi sık kullanılan özelliklere erişimi kolaylaştıran yeni “Hızlı Ayarlar” paneli. Panel ayrıca kullanıcının tercih ettiği ayarları gösterecek şekilde özelleştirilebiliyor.

Android 13 ayrıca, kullanıcıların izinleri tek seferlik olarak vermelerine olanak tanıyan gelişmiş bir uygulama izin sistemi de dahil olmak üzere daha iyi güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte geliyor. Bu, uygulamaların hassas bilgilere her eriştiklerinde izin istemeleri gerekeceği anlamına geliyor ve kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Hindistan’daki Nokia G11 Plus sahipleri Android 13 güncellemesini almaya başlarken, diğer pazarlardaki kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekebilir. Bununla birlikte, güncellemenin yakında küresel olarak sunulması bekleniyor.