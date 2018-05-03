Nokia X bu sefer videoda göründü

Nokia X modeli henüz resmi olarak tanıtılmadı. 16 Mayıs tarihinde Çin’de gerçekleştirilecek etkinlikle resmi olarak tanıtılacak model için sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de telefonun tasarımını ve ekranını gördüğümüz bir video internete düştü.

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Nokia X videosu internette paylaşıldı

Büyük ihtimalle Çin’de çekilen videoda, telefonun cam ve metal karışımı tasarımıyla birlikte çerçevesiz ekranını net bir şekilde görebiliyoruz.

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Yüksek ihtimalle orta segment bir akıllı telefon olacak modelin 250 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Videodan anladığımız kadarıyla cihazın ön bölümünü tamamen ekran oluşturuyor. Arka bölümde ise çift kamera, LED flaş ve onun hemen altında parmak izi sensörü dikkat çekiyor.