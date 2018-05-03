Honor modellerine EMUI 8.0 arayüzü geldi

Honor markası geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye giriş yapmıştı. Şu anda ülkemizde Honor 9 Lite ve Honor 7X modelleri resmi olarak satılıyor. Şirket bugün yaptığı duyuru ile Honor modellerine EMIU 8.0 arayüz güncellemesinin sunulduğunu açıkladı. Bildiğiniz gibi bu arayüz Huawei P20 serisinde de kullanılabiliyor.

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Honor modelleri EMUI 8.0 arayüzüne kavuştu

EMUI 8.0, hızlı kısayol menüleri, kullanıma bağlı performans iyileştirmesi ve sadeleştirilen telefon ayarları sayesinde Honor akıllı telefonların kullanım deneyimini ve işlevselliğini zenginleştiriyor. Gelen yenilikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Uygulama simgelerinden hızlı kısayol menüleri – Bir uygulamadaki belirli özelliklere erişmenizi sağlayan kısayol menülerini kullanıma sokmak için uygulama simgesine basılı tutup, kısayol menüsünden uygulamayı seçmek yeterli. İstenirse, açılan menüden istenen özellik ekranda yeni bir kısayol olarak da kullanılabiliyor.

Yeni dolaşım kutusu – Ana ekrana yeni eklenen kısayolu ile yeni dolaşım kutusu, ekranın herhangi bir noktasında kullanılabiliyor. Böylece dolaşım ve diğer işlemler kolayca yapılıyor.

Güncellenen Ayarlar menüsü ve Telefon Yöneticisi – Ayarlar menüsü yeniden tasarlanarak daha sade ve sezgisel bir hâle getirildi. Güncellenen Telefon Yöneticisi, kullanım kalıplarına göre sistemi otomatik olarak iyileştiriyor ve telefonun her zaman performansının zirvesinde kalmasını sağlıyor.

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Fotoğraflar içinde çöp kutusu – Kazayla silinen fotoğraf ve videoları geri getirmek artık mümkün. Artık yeni arayüzdeki Fotoğraflar içinde, silinen fotoğraf ve videoları 30 gün boyunca saklayan bir çöp kutusu da mevcut.

Benzersiz LinkedIn entegrasyonu – EMUI 8.0’daki Kişiler ve E-posta, LinkedIn bağlantılarının kariyer detaylarını da eşleştirerek, kişilerin platformlar arası yönetimini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

İki Bluetooth cihaza kadar bağlan – Mobil deneyimi ve eğlenceyi artırmak için, Honor akıllı telefonlar artık aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabiliyor.