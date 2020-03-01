Nokia ve Ericsson, Çinlileri yenmek için birleşebilir!

Nokia ve Ericsson, tüketici elektroniği alanında geri planda kalan iki şirket olsa da telekomünikasyon pazarının lider oyuncuları arasında bulunuyor. Eğer ortaya çıkan söylentiler doğrulanırsa, bu iki dev yakın zaman içinde güçlerini birleştirebilir!

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Nokia ve Ericsson, 5G öncesinde birleşmeye hazırlanıyor olabilir!

Akıllı telefon işinden üretim lisansı vererek ayrılan Nokia, son dönemlerde yeniden bir mali sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz yıla göre pazar değeri %30’dan fazla değer kaybeden marka, verimlilik sağlamak adına bazı çözümler arıyor. Olası çözümlerin arasında ise bazı varlıkların satışı ya da başka bir şirket ile birleşilmesi yer alıyor. Birleşme aşamasında ise Nokia’nın adı, en büyük rakiplerinden Ericsson ile anılıyor.

Bu iki devin birleşmesi, özellikle Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketler için önemli bir tehlike arz edebilir. Zira 5G konusunda ülkelerin altyapı yatırımları artarak devam ediyor. Bu alanda Huawei lider marka gibi görünürken, Çin ve ABD ile yaşanan ticaret geriliminden dolayı bu avantajın kaybolacağı iddia ediliyor. Ericsson ve Nokia da bunu değerlendirerek dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi haline gelebilir.

Öte yandan 2016’nın sonlarına doğru Alcatel-Lucent’i satın alan Nokia’nın kısa ve orta vadede kâra geçmesi beklenmiyor. Yönetim değişikliği süreci yaşayan şirket, 8 yıllık CEO’su Risto Siilasmaa’nın yerine ağ bölümü başkanı Sari Baldauf’u getirecek. Markanın geleceği hakkındaki kararın ise Nisan ayında gerçekleşecek bu değişimden sonra verilmesi planlanıyor.