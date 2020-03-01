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Nokia ve Ericsson, Çinlileri yenmek için birleşebilir!
Nokia ve Ericsson, tüketici elektroniği alanında geri planda kalan iki şirket olsa da telekomünikasyon pazarının lider oyuncuları arasında bulunuyor. Eğer ortaya çıkan söylentiler doğrulanırsa, bu iki dev yakın zaman içinde güçlerini birleştirebilir!
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Nokia ve Ericsson, 5G öncesinde birleşmeye hazırlanıyor olabilir!
Akıllı telefon işinden üretim lisansı vererek ayrılan Nokia, son dönemlerde yeniden bir mali sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz yıla göre pazar değeri %30’dan fazla değer kaybeden marka, verimlilik sağlamak adına bazı çözümler arıyor. Olası çözümlerin arasında ise bazı varlıkların satışı ya da başka bir şirket ile birleşilmesi yer alıyor. Birleşme aşamasında ise Nokia’nın adı, en büyük rakiplerinden Ericsson ile anılıyor.
Bu iki devin birleşmesi, özellikle Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketler için önemli bir tehlike arz edebilir. Zira 5G konusunda ülkelerin altyapı yatırımları artarak devam ediyor. Bu alanda Huawei lider marka gibi görünürken, Çin ve ABD ile yaşanan ticaret geriliminden dolayı bu avantajın kaybolacağı iddia ediliyor. Ericsson ve Nokia da bunu değerlendirerek dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi haline gelebilir.
Öte yandan 2016’nın sonlarına doğru Alcatel-Lucent’i satın alan Nokia’nın kısa ve orta vadede kâra geçmesi beklenmiyor. Yönetim değişikliği süreci yaşayan şirket, 8 yıllık CEO’su Risto Siilasmaa’nın yerine ağ bölümü başkanı Sari Baldauf’u getirecek. Markanın geleceği hakkındaki kararın ise Nisan ayında gerçekleşecek bu değişimden sonra verilmesi planlanıyor.
Haber
Facebook, TikTok’un büyümesinden endişeli!
Facebook yöneticilerinden Sheryl Sandberg, sosyal medya platformlar arasındaki rekabette TikTok‘un kazandığı büyüme ivmesini endişe verici olarak nitelendirdi. Uygulama özellikle gençler arasında çok popüler olmuş durumda.
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Akıllı Telefonlar
Carbon 1 Mark II, karbon fiber gövdesiyle tanıtıldı!
Günümüzdeki akıllı telefonların çoğu plastik, metal ya da cam materyallerin birleşiminden üretiliyor. Carbon Mobile adlı bir şirket, Carbon 1 Mark II adlı dünyanın ilk karbon fiber gövdeye sahip akıllı telefonunu duyurdu!
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Karbon fiber gövdeye sahip akıllı telefon: Carbon 1 Mark II!
Akıllı telefon modelleri, artık sahip olduğu güçlü teknik özellikler ile kıyaslanıyor. Almanya merkezli bir girişim olan Carbon Mobile ise diğerlerinin aksine ilk modelini yenilikçilik ve hafiflik üzerine tasarlamış. Hibrit kompozit (HyRECM) destekli karbon fiber materyalden üretilen telefon, tıpkı spor otomobillerde olduğu gibi monokok bir gövdeye sahip. Böylece dayanıklılığın yanı sıra 125 gram ağırlık ile oldukça dikkat çekici bir değer yakalanmış. Parmak izi sensörü yan yüzeyine gizlenen Carbon 1 Mark II modelinin inceliği ise 6.3 mm olarak nitelendiriliyor.
Karbon fiber gövde ile dikkat çeken telefon, teknik özellikler tarafında ise daha mütevazı görünüyor. 6.01 inç boyutunda bir Full HD AMOLED ekran kullanan Carbon 1 Mark II, gücünü MediaTek Helio P90 işlemciden alıyor. Carbon Mobile, telefonunda 8 GB RAM ve 128 GB depolama kullanarak işlemci dezavantajını bir nebze gidermeye çalışmış. Bunun yanı sıra telefonun özellikleri arasında 16+16 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel ön kamera da yer alıyor.
3.050 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Koruma tarafında ise Corning ile çalışılarak Gorilla Glass 6’nın inceliği 0.4 mm’ye düşürülmüş. Bu da üçüncü parti firmalarla cihazın üzerinde titiz bir çalışma yapıldığını gösteriyor.
Ön sipariş süreci başlayan Carbon 1 Mark II, üretim materyalinden dolayı yalnızca 2.000 adet ile sınırlı üretilecek. Haziran ayında teslimatlarına başlanacak telefonun 800 Euro’luk satış fiyatının içerisinde ömür boyu gövde bakımının da yer aldığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A41, Infinity-U ekranı ile geliyor!
Geçtiğimiz ay Geekbench‘ten geçen Samsung Galaxy A41, bu sefer renderlarıyla birlikte ortaya çıktı ve telefonun tasarımı tam olarak görülmüş oldu. Galaxy A41, diyagonal olarak 6 inç veya 6.1 inç arasında ölçüldü. Çentiğinde 25 MP değerinde bir selfie kamera bulunacak cihazın ekran tasarımı Infinity-U olarak geçiyor.
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Samsung Galaxy A41 renderları bizlere neler gösteriyor?
Galaxy A41, arka tarafta 48 MP değerinde bir ana kameraya sahip olan üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Arka panelde parmak izi okuyucu yok, bu da telefonun ekran içinde bir parmak izi okuyucusu veya yüz tanıma özelliği ile geleceğini bizlere gösteriyor. Görüntülerde ayrıca, telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş ses ayarlama butonu ve güç düğmesi gözüküyor. SIM kart yuvası ise sol tarafta bulunuyor. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık girişi, hoparlör ve birincil mikrofon ile çevrili USB-C bağlantı noktası var. Üst kısımda ise sadece ikincil mikrofon mevcut.
Kaynağa göre Galaxy A41, 7.9 mm kalınlığında olacak ve kamera çıkıntısı normalden biraz daha fazla olacak. Samsung henüz Galaxy A41 hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Geekbench sayesinde cihazın Helio P65 Soc, 4 GB RAM ve Android 10 ile geleceğini biliyoruz.
Galaxy A41, 64 GB temel depolama alanı ile gelecek. Ayrıca cihazda 15 W şarj desteği ve 3500 mAh büyüklüğünde bir batarya olacağı tahmin ediliyor.