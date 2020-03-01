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Facebook, TikTok’un büyümesinden endişeli!
Facebook yöneticilerinden Sheryl Sandberg, sosyal medya platformlar arasındaki rekabette TikTok‘un kazandığı büyüme ivmesini endişe verici olarak nitelendirdi. Uygulama özellikle gençler arasında çok popüler olmuş durumda.
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Akıllı Telefonlar
Carbon 1 Mark II, karbon fiber gövdesiyle tanıtıldı!
Günümüzdeki akıllı telefonların çoğu plastik, metal ya da cam materyallerin birleşiminden üretiliyor. Carbon Mobile adlı bir şirket, Carbon 1 Mark II adlı dünyanın ilk karbon fiber gövdeye sahip akıllı telefonunu duyurdu!
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Karbon fiber gövdeye sahip akıllı telefon: Carbon 1 Mark II!
Akıllı telefon modelleri, artık sahip olduğu güçlü teknik özellikler ile kıyaslanıyor. Almanya merkezli bir girişim olan Carbon Mobile ise diğerlerinin aksine ilk modelini yenilikçilik ve hafiflik üzerine tasarlamış. Hibrit kompozit (HyRECM) destekli karbon fiber materyalden üretilen telefon, tıpkı spor otomobillerde olduğu gibi monokok bir gövdeye sahip. Böylece dayanıklılığın yanı sıra 125 gram ağırlık ile oldukça dikkat çekici bir değer yakalanmış. Parmak izi sensörü yan yüzeyine gizlenen Carbon 1 Mark II modelinin inceliği ise 6.3 mm olarak nitelendiriliyor.
Karbon fiber gövde ile dikkat çeken telefon, teknik özellikler tarafında ise daha mütevazı görünüyor. 6.01 inç boyutunda bir Full HD AMOLED ekran kullanan Carbon 1 Mark II, gücünü MediaTek Helio P90 işlemciden alıyor. Carbon Mobile, telefonunda 8 GB RAM ve 128 GB depolama kullanarak işlemci dezavantajını bir nebze gidermeye çalışmış. Bunun yanı sıra telefonun özellikleri arasında 16+16 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel ön kamera da yer alıyor.
3.050 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Koruma tarafında ise Corning ile çalışılarak Gorilla Glass 6’nın inceliği 0.4 mm’ye düşürülmüş. Bu da üçüncü parti firmalarla cihazın üzerinde titiz bir çalışma yapıldığını gösteriyor.
Ön sipariş süreci başlayan Carbon 1 Mark II, üretim materyalinden dolayı yalnızca 2.000 adet ile sınırlı üretilecek. Haziran ayında teslimatlarına başlanacak telefonun 800 Euro’luk satış fiyatının içerisinde ömür boyu gövde bakımının da yer aldığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A41, Infinity-U ekranı ile geliyor!
Geçtiğimiz ay Geekbench‘ten geçen Samsung Galaxy A41, bu sefer renderlarıyla birlikte ortaya çıktı ve telefonun tasarımı tam olarak görülmüş oldu. Galaxy A41, diyagonal olarak 6 inç veya 6.1 inç arasında ölçüldü. Çentiğinde 25 MP değerinde bir selfie kamera bulunacak cihazın ekran tasarımı Infinity-U olarak geçiyor.
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Samsung Galaxy A41 renderları bizlere neler gösteriyor?
Galaxy A41, arka tarafta 48 MP değerinde bir ana kameraya sahip olan üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. Arka panelde parmak izi okuyucu yok, bu da telefonun ekran içinde bir parmak izi okuyucusu veya yüz tanıma özelliği ile geleceğini bizlere gösteriyor. Görüntülerde ayrıca, telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş ses ayarlama butonu ve güç düğmesi gözüküyor. SIM kart yuvası ise sol tarafta bulunuyor. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık girişi, hoparlör ve birincil mikrofon ile çevrili USB-C bağlantı noktası var. Üst kısımda ise sadece ikincil mikrofon mevcut.
Kaynağa göre Galaxy A41, 7.9 mm kalınlığında olacak ve kamera çıkıntısı normalden biraz daha fazla olacak. Samsung henüz Galaxy A41 hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Geekbench sayesinde cihazın Helio P65 Soc, 4 GB RAM ve Android 10 ile geleceğini biliyoruz.
Galaxy A41, 64 GB temel depolama alanı ile gelecek. Ayrıca cihazda 15 W şarj desteği ve 3500 mAh büyüklüğünde bir batarya olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Gizemli Huawei modeli GeekBench’te görüntülendi
Huawei MED-AL00 kod adlı bir akıllı telefon modeli, GeekBench testlerinde aldığı sonuçlar üzerinden ortaya çıktı. Gizemli telefon, sahip olduğu orta seviye özellikler ile dikkatleri üzerinde topluyor!
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Orta seviye özelliklere sahip bir Huawei modeli detaylandı!
İlk olarak TENAA raporlarındaki görselleri sayesinde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefonun model adı henüz bilinmiyor. Ancak telefonun sahip olduğu orta seviye özelliklerden hareketle Huawei Y serisinin 2020 yılına ait bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Şimdilik MED-AL00 olarak adlandırılan gizemli telefon, TENAA verilerine göre su damlası çentikli 6.3 inç boyutunda bir ekran ile geliyor. Yine TENAA’daki fotoğraflara göre Huawei markalı telefonun arkasında herhangi bir parmak izi sensörü olmadığı görülüyor. Bu da ekran içi parmak izi okuma teknolojisine dayalı iddiaları kuvvetlendiriyor.
GeekBench test verileri ise cihazın performans verileri hakkında daha fazla detay veriyor. Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan telefon, bellek tarafında 4 GB RAM ile destekleniyor. Bunun yanı sıra 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve Android 10 temelli EMUI 10 işletim sistemi de teknik ayrıntıları şimdilik tamamlıyor.
Orta seviye rakipleri arasında başarılı sayılabilecek özelliklere sahip olan gizemli Huawei modeli, GeekBench testinde de makul sonuçlar alıyor. Huawei MED-AL00’ın GeekBench verilerine göre tek çekirdekte 884, çoklu çekirdekte ise 4356 puan aldığı görülüyor. Son olarak gizemli telefonun Mart ayı içerisinde Çin’de tanıtılmasının planlandığını da belirtelim.