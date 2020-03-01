Facebook, TikTok’un büyümesinden endişeli!

Facebook yöneticilerinden Sheryl Sandberg, sosyal medya platformlar arasındaki rekabette TikTok‘un kazandığı büyüme ivmesini endişe verici olarak nitelendirdi. Uygulama özellikle gençler arasında çok popüler olmuş durumda.

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Facebook operasyon sorumlusu Sheryl Sandberg, NBC‘de yapılan bir röportajda sosyal medya platformlarının kitle katılımı için harcadığı savaşı anlattı. Sandberg, TikTok ile ilgili olarak, “Teknoloji dünyasında dikkatinizin her dakikası için yarışıyoruz. İnsanlar, özellikle de çocuklar ellerine telefonu alıyorlar ve TikTok‘a giriyorlar.” ifadelerini kullandı.

NBC‘nin ev sahipliğinde yapılan Byers Market adlı programın sunucusu Dylan Byers, programın büyümesiyle ilgili olarak yöneticiye soru sorma fırsatı elde etti. TikTok‘un büyümesinin Facebook için endişe verici olup olmadığı ile ilgili soruya Sandberg, “Tabi ki.. Çok hızlı büyüyorlar ve ulaştıkları büyüme henüz bizim bile gerçekleştirdiğimiz rakamlar değil. Bunu önemsiyoruz ve teknoloji dünyasındaki her bir yenilik için endişelenmek zorundayız.” yanıtını vererek durumu dile getirdi.

Konunun kişisel verilerin korunmasına gelmesi ile ilgili, “Bu bir Çinli şirket. Eğer insanlar verilerden endişe ediyorsa, endişelenmek için bir neden var.” ifadesiyle Facebook yöneticisi adeta TikTok‘u suçlar nitelikte mesaj verdi.

TikTok‘un veri güvenliğini ihlal ettiği iddiasıyla ABD hükümeti tarafından ordu içerisinde kullanımı geçtiğimiz aylarda yasaklanmıştı.

TikTok, Facebook ve Whatsapp gibi platformları geride bırakarak zirveyi kaptı

Google Play Store ve App Store verilerine göre TikTok, ocak ayında 104 milyon kez indirilerek bir çok mobil uygulamayı geride bıraktı ve zirveyi kaptı. Uygulama, Hindistan, ABD ve Brezilya gibi ülkelerde fazlasıyla rağbet görüyor. Ülkemizde de aynı durumun yaşandığını söylesek pek yanlış bir ifade olmaz sanırım.