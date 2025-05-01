Samsung’un yeni amiral gemisi modeli yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son sızıntılar, Galaxy S25 Edge için geri sayımın başladığını gösteriyor. Peki, S25 Edge çıkış tarihi kesinleşti mi? Türkiye’deki kullanıcılar S25 Edge ne zaman çıkacak sorusuna net bir yanıt alabilecek mi? S25 Edge fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy S25 Edge çıkış tarihi belli oldu! Samsung sızdırdı!

Galaxy S25 Edge, uzun süredir çeşitli sızıntılarla gündeme geliyordu. Ancak artık bu bekleyişin sonuna yaklaşılıyor gibi görünüyor. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından paylaşılan yeni bir tanıtım görseli, 13 Mayıs 2025 tarihine dikkat çekiyor.

Görselde “Beyond Slim” sloganı ve ince bir cihaz silueti yer alıyor. Bu detaylar, Galaxy S25 Edge modeline işaret ediyor olabilir. Söz konusu tarih, daha önce Güney Kore merkezli bazı kaynaklar tarafından da işaret edilmişti.

Hatta S25 Edge çıkış tarihi olarak 13 Mayıs’ta tanıtım, 23 Mayıs’ta Kore ve Çin’de satışa sunulma ve 30 Mayıs’ta küresel pazara çıkış senaryosu konuşuluyordu. Şimdi bu bilgiler, yeni tanıtım görseliyle daha da somut hale gelmiş durumda.

Galaxy S25 Edge fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy S25 Edge modelinin teknik özellikleri henüz netleşmese de, fiyatlandırma tarafında da dikkat çekici bilgiler var. Kanada kaynaklı bir sızıntıya göre 256GB’lık versiyonun fiyatı 1.679 Kanada doları (~1.217 Amerikan doları) olacak. 512GB seçeneği ise 1.859 Kanada doları (~1.347 Amerikan doları) olarak etiketlenecek.

Ancak ABD ve Avrupa pazarlarında bu fiyatların değişebileceği ifade ediliyor. Türkiye içinse vergi politikaları nedeniyle bu cihazın yüksek bir etikete sahip olacağı öngörülüyor.

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Özellikle S25 Edge ne zaman çıkacak sorusu, Türkiye’deki teknoloji meraklılarının gündeminde. Samsung Türkiye tarafından henüz resmi bir açıklama gelmese de, global takvimin izlendiği göz önüne alındığında 30 Mayıs civarında Türkiye’de satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

Galaxy S25 Edge sadece teknik özellikleriyle değil, tasarımıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor. “Beyond Slim” ifadesi, Samsung’un bu modelde incelik ve şıklık temasına ağırlık vereceğinin sinyalini veriyor. Kullanıcılar için hem estetik hem de performans anlamında yeni bir alternatif olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S25 Edge sizce bu fiyatlara değer mi? Tasarımı ve özellikleri beklentilerinizi karşılayacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!