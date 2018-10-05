Nokia True Wireless ve Pro Wireless kulaklıkları tanıtıldı

Nokia True Wireless ve Pro Wireless kulaklıkları resmi olarak tanıtıldı. Yeni kulaklıklar görünüm, performans ve pil ömrü konusunda iddialı.

Nokia True Wireless ve Pro Wireless özellikleri

Adından da anlayabileceğiniz gibi Nokia True Wireless modeli, AirPods veya Gear Icon X gibi tamamen kablosuz bir yapıda. Ürün taşıma çantasıyla birlikte geliyor ve ultra hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre şarj kutusu ile birlikte 16 saate kadar varan bir pil ömrü sunuluyor.

Herhangi bir IP sertifikası olmamasına karşın kulaklığın su sıçramalarına ve terlemeye karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. Kulaklığın Qualcomm aptX teknolojisine destek veriyor olması da önemli. Ekim ayında satışa çıkacak kulaklığın fiyatı ise 129 Euro olarak açıklandı.

Nokia Pro Wireless modeli ise tamamen kablosuz bir model değil. Üründe boynunuzun arkasından geçirmeniz gereken bir kablo bulunuyor ve kontrol paneli üzerinden bazı işlevleri kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıkları birbirine dokundurduğunuzda otomatik olarak görüşmeyi sonlandırabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 sürümünü kullanan kulaklıkta, IPX4 sertifikasıyla birlikte terleme ve sıçramalara karşı dayanıklılık bulunuyor. Pro Wireless modeli 69 Euro fiyatla satılacak.