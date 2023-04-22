HMD Global kısa süre önce C serisi altında, iyi donanıma ve uygun fiyat etiketlerine sahip tipik Nokia akıllı telefonları olan Nokia C12 ve C12 Plus dahil olmak üzere birkaç yeni telefon piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi Snapdragon 662 yonga seti ile yeni bir bütçe akıllı telefon üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Cihazın Nokia C300 olarak adlandırılacağı söyleniyor ve geçtiğimiz günlerde bazı ilginç detaylarla Geekbench’te ortaya çıktı.

Nokia C300, Geekbench karşılaştırma sitesinde “HMD Global Nokia C300” takma adıyla görüldü. Telefon 3GB RAM ve Android 12 işletim sistemi ile listeleniyor. Nokia telefonlarının hangi yazılım sürümünü çalıştıracağı tam olarak bilinmediği için bu sürpriz değil.

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Geekbench, “Orion” kod adlı bir anakart üzerinde sekiz çekirdekli işlemciye sahip telefonu listeliyor. İşlemcinin maksimum frekansı 2,02 GHz ve temel frekansı 1,80 GHz’dir. Buna dayanarak, Nokia C300’e güç veren SoC’nin, yarı iletken şirketi tarafından daha düşük bir orta sınıf ARM tabanlı işlemci olarak pazarlanan Snapdragon 662 olduğunu anlıyoruz. Ayrıca bir Adeno 610 GPU ile birlikte geliyor.

Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerde 306, çok çekirdekli testlerde 1164 puan almayı başardı. Cihazın diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Uygun fiyatlı bir akıllı telefon olarak 100-150 dolar civarında fiyatlandırılacağı söyleniyor. Henüz markadan resmi bir onay gelmedi ve önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla detay öğrenmeyi bekliyoruz. Güncellemeler için takipte kalın.