Bugün düzenlenen bir etkinlikte Vivo, Çin’de iki yeni katlanabilir telefonu piyasaya sürdü. Bunlar arasında Vivo X Fold 2 ve X Flip yer alıyor. İlki, geçen yıl piyasaya sürülen birinci nesil Vivo X Fold’un halefi olarak geliyor. En son telefonlar, selefine göre yükseltmeler içeriyor. Telefon Piyasadaki Samsung Galaxy Z Fold 4, OPPO Find N2 ve daha fazlasına karşı rekabet ediyor.

Vivo X Fold 2 teknik özellikleri

Vivo X Fold 2 yatay katlanabilir bir akıllı telefon. 2.520 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 6,56 inçlik bir ana dış ekrana sahiptir. İç ekran ise 2.160 x 1.916 piksel çözünürlüğe sahip 8,03 inçtir. Her iki ekranda da 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.800 nit’e kadar en yüksek parlaklık ve entegre 3D ultrasonik parmak izi okuyucuya sahip bir AMOLED panel bulunuyor.

Boyut açısından telefon 161,3×73,4×13mm (açıldığında 6-6,7mm) boyutlarında ve 280 gram ağırlığında. Vivo, menteşenin markanın kendi geliştirdiği FS54 havacılık sınıfı malzeme ile donatıldığını ve bu sayede ultra dayanıklı ve hafif olduğunu söylüyor.

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Vivo X Fold 2’nin arka panelinde dairesel bir kamera modülü bulunuyor. Kurulum, iki adet 2MP lens ile birleştirilmiş 50MP OIS özellikli ana sensörden oluşuyor. Hem iç hem de dış ekranlarda, merkeze hizalanmış delikli kesimde bulunan 16MP selfie kamerası yer alıyor.

Donanım kısmında Vivo X Fold 2, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenen dünyanın ilk katlanabilir telefonu olarak karşımıza çıkıyor. 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB veya 512GB UFS 4.0 depolama seçeneklerine sahiptir. Katlanabilir telefon, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.800mAh pil kapasitesine sahip.

Vivo X Fold 2 fiyat

12GB + 256GB 1.307 dolar

12GB + 512GB 1.453 dolar