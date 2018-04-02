Nokia 9 tüm özellikleriyle açığa çıktı!

MWC 2018‘de yeni akıllı telefonlarını tanıtan Nokia, üst segment için Nokia 8 Sirocco modeliyle karşımıza çıkmıştı. Her ne kadar bu model tasarımsal açıdan önemli iyileştirmelerle geliyor olsa da Snapdragon 835 kullandığı için aslında 2018’in amiral gemisi sayılmıyor. Bu yıl sonuna kadar tanıtılması beklenen Nokia 9 ise, Snapdragon 845 işlemcisi ve diğer özellikleriye yılın gerçek amiral gemisi olacak. Bugün itibarıyla telefonla ilgili tüm detayların yer aldığı bir görsel sızdırıldı ve cihazın merak edilen tüm özellikleri de açığa çıktı.

Nokia 9 özellikleri neler?

6.01 inçlik AMOLED ekranda 18:9 görüntü oranı ve QHD çözünürlük tercih edilmiş. Tasarım tarafında ise seramik arka yüzey ve 18 ayar altın çizgiler, vurgu yapılan özellikler arasında yer alıyor. Donanım tarafında ise Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı gibi oldukça iddialı bileşenler görüyoruz. Kablosuz şarj destekleyen, IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan telefon 3900 mAh batarya kapasitesiyle geliyor.

Kamera da telefonun iddialı yönlerinden. Zira cihazın arka tarafında Huawei P20 Pro modelinde de olduğu gibi üçlü kamera sistemi yer alıyor. 40 MP + 20 MP + 9 MP olmak üzere sıralanan bu kamerada, Galaxy S9 modellerine benzer olarak F/1.5 ve F/2.4 değiştirilebilir diyafram özelliği yer alıyor. Ayrıca Xenon ve LED flaş ile birlikte OIS desteği de yer alıyor. Selfie kamerası ise 21 MP ve F/1.8 diyafram değerine sahip.

MWC 2018‘de tanıtılan modellere benzer olarak Nokia 9 da Android One desteğiyle geliyor. Bu sayede cihaz, yeni Android güncellemelerini en hızlı alan modellerden olacak. Cihazın resmi tanıtım tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.