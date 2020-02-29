Akıllı Telefonlar
Nokia 9.2, amiral gemisi özellikleriyle ortaya çıktı!
Geçtiğimiz yılın başlarında duyurulan Nokia 9 PureView, farklı bir dizilime sahip beşli arka kamera sistemiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin devamı niteliğindeki Nokia 9.2 ise amiral gemisine uygun tasarımı ve teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
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Pop-up kameraya sahip Nokia 9.2, bütün detaylarıyla ortaya çıktı!
Daha çok Samsung sızıntılarıyla tanıdığımız Twitter kullanıcısı BenGeskin, son olarak Nokia’nın yeni amiral gemisi modeli ile ilgili detayları paylaştı. Nokia 9.2 olarak adlandırılacağı belirtilen telefon, gerçeğe yakın render tasarımıyla oldukça etkileyici görünüyor. Cihazın ön yüzünde tam boy bir ekran kullanılırken, ön kamera ise pop-up mekanizma ile gövdeye gizleniyor. Bunun yanı sıra 3 boyutlu olarak kavisli arka yüzeyde de cam kaplamaya yer verilmiş.
Nokia 9.2 modelinin teknik özellikleri de oldukça ilgi çekici detaylar barındırıyor. Boyutu henüz bilinmeyen OLED ekran, Quad HD çözünürlük ile kaliteli bir deneyime zemin hazırlıyor. Telefona Qualcomm Snapdragon 865’in güç vereceği belirtilirken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama da performanslı işlemciyi destekleyecek. Kamera tarafında her biri 13 megapiksellik dörtlü arka kamera bulunurken, paketin çalışma mantığının 9 PureView modeliyle benzer olması bekleniyor. Ayrıca pop-up kameranın da 24 megapiksel çözünürlüklü olduğunu belirtelim. 4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı belirtilen telefonun hızlı şarj performansıyla ilgili herhangi bir veri ise bulunmuyor.
Daha önce MWC 2020’de tanıtılacağı belirtilen Nokia 9.2, etkinliğin iptal olmasıyla beraber daha ileri bir tarihte duyurulacak. Markaya yakın kaynaklara göre revize edilecek tanıtım tarihi, yılın son çeyreğini bile bulabilir. Bu da 2019 sonunda duyurulacağı belirtilen, fakat sürekli ötelendiği için iptal olan Nokia 9.1 PureView modelini akıllara getiriyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro için Android 10 dağıtılmaya başladı!
Akıllı telefon dünyasının genç markalarından Realme, Android 10 yol haritasına uygun olarak güncelleme vermeye devam ediyor. Son olarak markanın orta seviyedeki iddialı telefonu Realme 5 Pro da Android 10 güncellemesine kavuştu!
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Realme 5 Pro için kararlı Android 10 sürümü dağıtılmaya başladı!
Yılın ilk çeyreğinden itibaren pek çok cihazını Android 10’a yükselteceğini açıklayan Realme, geçtiğimiz ayın sonunda XT ve 3 Pro için sözünü tutmuştu. Markanın kalesi konumundaki Hindistan’dan gelen yeni bilgiler ise Realme 5 Pro modelinin söz konusu güncellemeyi aldığını doğruluyor. 27 Şubat tarihinde dağıtılmaya başlanan RMX1971_EX_11_C.01 güncellemesi, telefonu Android 10 sürümüne dayalı Realme UI işletim sistemine taşıyor.
3.51 GB boyutundaki Android 10 tabanlı güncelleme ile beraber gelen en büyük yenilik, arayüz konusundaki radikal değişim olmuş. Cihazda daha önce Oppo’nun ColorOS işletim sistemi kullanılırken, Realme’nin kendi markasına özel olarak geliştirdiği Realme UI’a geçiş yapılıyor. Bu yenilik sayesinde Realme 5 Pro modelinin kullanıcı arayüzünde fark edilir bir görsel değişiklik yaşanıyor. Ayrıca OPPO, Vivo ve Xiaomi markalı cihazlar arasında dosya gönderimi sağlayan Realme Share uygulaması da güncellemeyle sunulan yenilikler arasında bulunuyor.
Orta seviye akıllı telefonlar arasında güçlü bir konumda yer alan Realme 5 Pro’nun yanı sıra markanın daha önce söz verdiği Realme X’in de Android 10 güncellemesi aldığı belirtiliyor. Bu güncellemeler ile Realme, yılın ilk çeyreği için belirttiği bütün modelleri Android 10’a yükseltmiş oldu. Son olarak markanın ülkemizde satılan Realme 3i modelinin de yılın ikinci çeyreğinde Android 10’a kavuşacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G’nin yeni soğutma sistemi açıklandı!
ZTE Nubia Red Magic 5G hakkında son zamanlarda çok fazla söylenti çıktı. MWC 2020’de piyasaya sunulması gereken cihaz oldukça gecikmiş durumda gözüküyor. Cihaz MWC‘nin iptali yüzünden açıklanamadığı için kendi iç pazarında duyurulması bekleniyor. Şimdi ise cihazın yeni soğutma sistemi ile ilgili açıklamalar var.
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Nubia Red Magic 5G nasıl bir soğutma sistemi kullanacak?
Başkan Ni Fei‘nin bazı ürünlerin önemli özellikleriyle ilgili yanlış açıklamaları mevcuttu. Fakat bu sefer haber sağlam bir kaynaktan yayıldı. Red Magic 5G‘nin içindeki soğutma sisteminin, önceki Red Magic serisi telefonlardan daha iyi olacağı söyleniyor. Görünüşe göre, yeni nesil mini fan önceki nesillerde maksimum 14000 RPM düzeyindeydi fakat bu telefonda 15000 RPM‘e kadar yükseltilebilecek. CAE simülasyonları ile soğutma sistemindeki bıçaklar en iyi şekilde konumlandırılmış.
Hava kanalları ve radyatörler de bu soğutma sistemi için yeniden tasarlanmış. Kuzey-Güney hava kanalı radyatörü artık %56 daha fazla yüzey alanına sahip olup, havalandırma hacmini %43 ve ısı değişim kapasitesini %30 arttırmaktadır. Malzemeler de kalite olarak geliştirildiler ve yeni havacılık sınıfı alüminyum alaşım kullanıldı. Ve bunlarla birlikte Red Magic termal iletkenlik katsayısında %100′lük bir artış vaad ediyor. Ayrıca cihazda yeni bir termal iletken jel kullanılacak.
Mart ayında Nubia Red Magic‘in piyasaya sürülmesini bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo, beklenenden erken satışa çıkabilir
Microsoft’un ilk Android işletim sistemli telefonu Microsoft Surface Duo Ocak 2020’de duyurulmuştu. Yılın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen telefon çok daha erken piyasaya sürülebilir.
Windows Central’ın haberine göre Microsoft Surface Duo, tam üretim için neredeyse hazır durumda ve yazılımsal iyileştirmeleri üzerinde çalışılıyor. Ürünün başlangıçta Windows işletim sistemi ile piyasaya sürülmesi planlandığı ve bu sebeple donanımının neredeyse 2 yıl önceden hazır olduğu iddia ediliyor. Habere göre Microsoft’un Android işletim sistemli cihazının önümüzdeki yaz satışa çıkması söz konusu.
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Haberde yer alan bir diğer ayrıntı ise Microsoft Surface Duo’nun bu yılın en güncel yonga seti olan Snapdragon 865 yerine geçtiğimiz yılın Snapdragon 855 yonga setini kullanacağı oldu. Bu haberin doğruluğu Surface Duo’nun 5G desteğine sahip olmayacağı ihtimallerini arttırıyor. Microsoft’un bu yonga seti ile 5G desteğini cihazına eklemek istemesi durumunda ayrıca bir X50 modemi de cihaza entegre etmesi mümkün. Ayrıca cihazın baz modelinde 128 GB depolama birimi ve 6 GB RAM olacağı tahmin ediliyor.
Microsoft’un 19 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Build konferansında cihazın dünya genelinde satışta olacağını açıklaması bekleniyor. Fakat Koronavirüs salgını sebebiyle üreticilerin yaşadığı sorun ve gecikmelerin bu planlarda değişikliğe yol açması ihtimali yüksek görülüyor. Microsoft’un üretkenlik odaklı Surface Duo cihazını hangi ülkelerde satışa çıkaracağı ve ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.