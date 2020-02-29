Nokia 9.2, amiral gemisi özellikleriyle ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yılın başlarında duyurulan Nokia 9 PureView, farklı bir dizilime sahip beşli arka kamera sistemiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin devamı niteliğindeki Nokia 9.2 ise amiral gemisine uygun tasarımı ve teknik özellikleri ile ortaya çıktı!

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Pop-up kameraya sahip Nokia 9.2, bütün detaylarıyla ortaya çıktı!

Daha çok Samsung sızıntılarıyla tanıdığımız Twitter kullanıcısı BenGeskin, son olarak Nokia’nın yeni amiral gemisi modeli ile ilgili detayları paylaştı. Nokia 9.2 olarak adlandırılacağı belirtilen telefon, gerçeğe yakın render tasarımıyla oldukça etkileyici görünüyor. Cihazın ön yüzünde tam boy bir ekran kullanılırken, ön kamera ise pop-up mekanizma ile gövdeye gizleniyor. Bunun yanı sıra 3 boyutlu olarak kavisli arka yüzeyde de cam kaplamaya yer verilmiş.

Nokia 9.2 modelinin teknik özellikleri de oldukça ilgi çekici detaylar barındırıyor. Boyutu henüz bilinmeyen OLED ekran, Quad HD çözünürlük ile kaliteli bir deneyime zemin hazırlıyor. Telefona Qualcomm Snapdragon 865’in güç vereceği belirtilirken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama da performanslı işlemciyi destekleyecek. Kamera tarafında her biri 13 megapiksellik dörtlü arka kamera bulunurken, paketin çalışma mantığının 9 PureView modeliyle benzer olması bekleniyor. Ayrıca pop-up kameranın da 24 megapiksel çözünürlüklü olduğunu belirtelim. 4.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı belirtilen telefonun hızlı şarj performansıyla ilgili herhangi bir veri ise bulunmuyor.

Daha önce MWC 2020’de tanıtılacağı belirtilen Nokia 9.2, etkinliğin iptal olmasıyla beraber daha ileri bir tarihte duyurulacak. Markaya yakın kaynaklara göre revize edilecek tanıtım tarihi, yılın son çeyreğini bile bulabilir. Bu da 2019 sonunda duyurulacağı belirtilen, fakat sürekli ötelendiği için iptal olan Nokia 9.1 PureView modelini akıllara getiriyor.