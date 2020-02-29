Realme 5 Pro için Android 10 dağıtılmaya başladı!

Akıllı telefon dünyasının genç markalarından Realme, Android 10 yol haritasına uygun olarak güncelleme vermeye devam ediyor. Son olarak markanın orta seviyedeki iddialı telefonu Realme 5 Pro da Android 10 güncellemesine kavuştu!

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Realme 5 Pro için kararlı Android 10 sürümü dağıtılmaya başladı!

Yılın ilk çeyreğinden itibaren pek çok cihazını Android 10’a yükselteceğini açıklayan Realme, geçtiğimiz ayın sonunda XT ve 3 Pro için sözünü tutmuştu. Markanın kalesi konumundaki Hindistan’dan gelen yeni bilgiler ise Realme 5 Pro modelinin söz konusu güncellemeyi aldığını doğruluyor. 27 Şubat tarihinde dağıtılmaya başlanan RMX1971_EX_11_C.01 güncellemesi, telefonu Android 10 sürümüne dayalı Realme UI işletim sistemine taşıyor.

3.51 GB boyutundaki Android 10 tabanlı güncelleme ile beraber gelen en büyük yenilik, arayüz konusundaki radikal değişim olmuş. Cihazda daha önce Oppo’nun ColorOS işletim sistemi kullanılırken, Realme’nin kendi markasına özel olarak geliştirdiği Realme UI’a geçiş yapılıyor. Bu yenilik sayesinde Realme 5 Pro modelinin kullanıcı arayüzünde fark edilir bir görsel değişiklik yaşanıyor. Ayrıca OPPO, Vivo ve Xiaomi markalı cihazlar arasında dosya gönderimi sağlayan Realme Share uygulaması da güncellemeyle sunulan yenilikler arasında bulunuyor.

Orta seviye akıllı telefonlar arasında güçlü bir konumda yer alan Realme 5 Pro’nun yanı sıra markanın daha önce söz verdiği Realme X’in de Android 10 güncellemesi aldığı belirtiliyor. Bu güncellemeler ile Realme, yılın ilk çeyreği için belirttiği bütün modelleri Android 10’a yükseltmiş oldu. Son olarak markanın ülkemizde satılan Realme 3i modelinin de yılın ikinci çeyreğinde Android 10’a kavuşacağını belirtelim.