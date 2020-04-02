Nokia 7.2, Android 10 güncellemesine kavuşuyor.

Bugün itibariyle Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 9 SE ve Mi 9 Lite modelleri için Android 10 güncellemesi, Xiaomi tarafından OTA ile yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Android 9 tabanlı MIUI 11 güncellemesi alan bazı modeller bulunuyordu, çok geçmeden Xiaomi bu modeller için Android 10 Fastboot güncelleme paketini de yayınladı.

Yayınlanan güncellemelerde en çok dikkat çeken özellik ise, Xiaomi’nin cihazlara özgü Fastboot ürün paketini de kullanıcılara sunması oldu. Cihazlara özgü Fastboot ile, kullanıcılar artık temiz bir yükleme yapabilecek.

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MIUI 11 çalışmalarını durduran ve MIUI 12 sürümü için hazırlıklara başlayan firma, çok yakında tüm modeller için Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümünü dağıtacak gibi görünmekte.

Android 10 tabanlı güncelleme yavaş yavaş Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 9 SE ve Mi 9 Lite modelleri için sunuluyor fakat ileri düzey bir kullanıcı olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıda verdiğimiz bağlantıdan Fastboot veya kurtarma yöntemleri ile cihazınıza güncellemeyi aktarabilirsiniz.

Ülkemiz için bazı cihazlara ulaşan güncelleme, ilerleyen günlerde tüm cihazlar için kullanılabilir hale gelecek.

Verilen bağlantıda yer alan paketler firma tarafından stabil olduğu kanıtlanan ve Fastboot yöntemine açık paketlerdir ve lütfen aşağıda yer alan bağlantıyı bilginiz dahilinde ise kullanınız.

Kararlı sürüm olarak belirtilen ve beta aşamasını geçen sürümlere buradan ulaşabilirsiniz.