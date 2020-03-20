Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için 007 temalı özel kılıflar çıkıyor!

HMD Global geçtiğimiz günlerde pek çok cihaz (Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3 ve Nokia 5310) duyurdu. Ancak şirket eski telefonlarını unutmuş değil. Firma, Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 modelleri için 007 temalı özel bir kılıf çıkarıyor. Nokia bu kılıfları bir canlı yayında hızlı bir şekilde gösterdi. Bu yüzden elimizde yeni çıkacak olan bu kılıfların net bir resmi bulunmuyor.

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Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için bu kılıflar ne zaman satışa çıkacak?

Nokia, bu özel kılıfların ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili tam bir tarih vermedi. Fakat tahmin edilene göre kılıflar bu ayın sonunda küresel pazara çıkmış olacak. Kılıfların satış fiyatı ise Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 için aynı olacak. Kılıfların 19.99€ fiyatından satışa çıkacağı bilinenler arasında.

Nokia, 007 temalı kılıflarını başka telefonlarına da çıkaracak mı?

HMD Global, bu konuda herhangi bir detaylı açıklama yapmadı fakat Nokia 8.3 5G ve Nokia 5.3 için bu kılıfların çıkması beklenebilir. Şu anki kılıfların satışına göre firmanın diğer telefonlarına da 007 veya farklı temalı kılıflar çıkarması mümkün görünüyor. Başlangıçta Nisan ayında çıkması planlanan yeni James Bond filminin COVID-19 virüsü salgını nedeniyle 12 Kasım‘a ertelenmesinin ardından, bu kılıfların çıkış tarihi de normal çıkış tarihinin ilerisine ertelenebilir.