Nokia 2 nisan güvenlik yaması da hazır

Nokia 2 nisan güvenlik yaması ile HMD Global firması adete dirilttiği Nokia markasının güncellemelerini hızla bitirmeye devam ediyor. Neredeyse tüm Nokia modellerine gelen Android nisan güvenlik güncellemesi sonunda Nokia 2 telefonlara da ulaştı. Şu anda Hindistan’da kendini gösteren güncelleme nisan ayında Google tarafından Android işletim sistemlerindeki en güncel açıkları kapatmaya yarayan güvenlik yamasını telefonlara ekleyecek. Şu sıralar kendisinden gizemli Nokia X’i de duymayı beklediğimiz HMD Global şimdilik konu hakkında sessizliğini koruyor.

Nokia 2 nisan güvenlik yaması ne getirecek?

Bunun yanında telefonda HMD Global tarafından yapılacak bir değişiklik olup olmadığına dair henüz elimizde bilgi bulunmuyor. Haberin başında da bahsettiğimiz gibi Nokia akıllı telefonların pek çoğu bu güncellemeyi almıştı zaten. OTA şeklinde dağıtılan güncelleme aşamalı olduğundan henüz size gelmemiş olabilir ancak eli kulağındadır.