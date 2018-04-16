Nokia X modeli 27 Nisan’da tanıtılacak

Nokia X modeli 27 Nisan’da tanıtılacak

16 Nisan, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Nokia X modeli için ortaya çıkan bilgiler cihazın 27 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacağını gösteriyor.

İlginizi çekebilir: Honor 10 özellikleri açığa çıktı

Nokia X nasıl bir cihaz olacak?

Aşağıda görebileceğiniz gibi Çin‘de dijital posterleri görüntülenen yeni model için şu anda kesin bir bilgi yok. Ancak tahminler telefonun giriş seviyesi bir model olacağı yönünde.

Nokia X

HMD tarafında beklenen Nokia 9 amiral gemisinin bu olmayacağını ve o cihazın farklı bir etkinlikle resmi olarak duyurulacağını da belirtelim. Ayrıca iPhone X modelinden farklı olarak bu cihazın “Nokia iks” şeklinde telaffuz edileceğini de belirtelim. Şimdilik ne yazık ki Nokia X modeli hakkında farklı bir bilgi yok. 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, gerek tasarım gerekse de teknik detayları öğrenme şansına erişeceğiz.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore