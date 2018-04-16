Nokia X modeli 27 Nisan’da tanıtılacak

Nokia X modeli için ortaya çıkan bilgiler cihazın 27 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılacağını gösteriyor.

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Nokia X nasıl bir cihaz olacak?

Aşağıda görebileceğiniz gibi Çin‘de dijital posterleri görüntülenen yeni model için şu anda kesin bir bilgi yok. Ancak tahminler telefonun giriş seviyesi bir model olacağı yönünde.

HMD tarafında beklenen Nokia 9 amiral gemisinin bu olmayacağını ve o cihazın farklı bir etkinlikle resmi olarak duyurulacağını da belirtelim. Ayrıca iPhone X modelinden farklı olarak bu cihazın “Nokia iks” şeklinde telaffuz edileceğini de belirtelim. Şimdilik ne yazık ki Nokia X modeli hakkında farklı bir bilgi yok. 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, gerek tasarım gerekse de teknik detayları öğrenme şansına erişeceğiz.