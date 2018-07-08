Noctua’dan 5V Destekli Yeni Fanlar

Sessiz fanlar ve işlemci soğutucularına imza atan Noctua, daha önceki 5V ile çalışan fan modellerine yenilerini ekledi. Bilindiği gibi klasik PC fanları 12V ile çalışıyor. 5V ise USB bağlantısı üzerinden aktarılan bir standart ve son zamanlarda öne çıkıyor. 5V ile çalışan Noctua fanlarda genel yapı korunuyor ama içteki motor modifiye edilerek daha düşük gerilimle aynı hızı ve hava akımını sunabiliyor. Bunun sonucu olarak USB ya da bunu esas alan yeni nesil cihazlar ya da adaptörlerle kolayca beslenebiliyor.

Noctua’nın ürün gamına 200, 140, 120, 92, 80 ve 40 mm genişlikli 5V seçenekler eklenmiş oldu. Mevcut ödüllü fanlar NF-A20, NF-A14, NF-A12x25, NF-F12, NF-A9, NF-A8 ve NF-A4x10 modellerini artık 5V esaslı olarak 3-pin ya da 4-pin PWM olarak almak mümkün oluyor. PWM destekli çözümler uyumlu sistemlerde hız kontrolüne izin veriyor ama PWM yoksa klasik biçimde 3-pinle de kullanılabiliyor. Kutuya USB güç adaptörü de dahil!

Firmanın daha önceki fanları NF-A4x10 5V ve NF-A4x10 FLX (12V) özellikle üç boyutlu yazıcı sahiplerinin beğenisini kazanmıştı. 40 mm genişlikli bu fanlar sektörün popüler ismi Prusa’nın i3 MK3 üç boyutlu yazıcısında standart olarak geliyor. NF-A8 (80mm), NF-A9 (92mm), NF-A12x25 (120mm), NF-F12 (120mm), NF-A14 (140mm) ve NF-A20 (200mm) modellerinin 5V versiyonları daha büyük gövdeli olduğundan daha büyük cihazlarda karşımıza çıkabilir. Örneğin USB’den beslenen vantilatörler kolayca yapılabilir. 150 bin saat kullanım ömrü ve altı sene garanti sürüyor.

Fiyatlar şu şekilde listeleniyor:

NF-A20 5V & NF-A20 5V PWM: EUR 29.90

NF-A12x25 5V & NF-A12x25 5V PWM: EUR 29.90

NF-A14 5V & NF-A14 5V PWM: EUR 21.90

NF-F12 5V & NF-F12 5V PWM: EUR 19.90

NF-A9 5V & NF-A9 5V PWM: EUR 17.90

NF-A8 5V & NF-A8 5V PWM: EUR 16.90

NF-A4x10 5V PWM & NF-A4x10 PWM: EUR 14.90

Daha fazla bilgi için: https://noctua.at/en/noctua-expands-5v-fan-line-up-2018