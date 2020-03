No Time To Die filminin vizyon tarihi ertelendi

James Bond sersinin yenisi No Time To Die filminin vizyon tarihi, Koronavirüs tehdidi yüzünden ertelendi.

Hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs’ün etkileri sinemada da her geçen gün artıyor. Daniel Craig’in son kez James Bond rolüne büründüğü No Time to Die’ın (Ölmeye Zaman Yok) ertelenmesi için başlatılan imza kampanyası işe yaradı. Böylece 3 Nisan 2020‘de seyirciyle buluşacak filmin vizyon tarihi değiştirildi.

Söz konusu duyuru, filmin resmi Twitter hesabından yapıldı. Yapılan açıklamada küresel salon pazar payı üzerindeki değerlendirmeler sonrasında filmin Kasım 2020’ye ertelendiği duyuruldu. MGM, Universal; No Time To Die filmin yapımcıları Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli’nin filmin vizyon tarihinin ertelenmesinin film için en iyi karar olduğu sonucunda anlaştığı belirtildi.

Koronavirüsü salgını, küresel film endüstrisinde 5 milyar dolarlık bir kayba neden olacağı öngörülüyor. Çin’deki sinemalar haftalardır kapalı durumda bulunuyor ve salgın sebebiyle Güney Kore, İtalya ve Japonya gibi ülkelerde insanlar sinema gibi toplu etkinliklere katılmıyorlar. Mevcut şartlarda herhangi bir değişim olmadığı sürece büyük bütçeli diğer gişe filmlerinin de ertelenme ihtimali çok yüksek.

Vizyona girecek olan No Time To Die filminin kadrosunda birçok yıldız yer alıyor,göze çarpan isimler şöyle: Daniel Craig,Rami Malek,Léa Seydoux,Ralph Fiennes, Ana De Armas, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, Ben Whishaw, Naomie Harris, Rory Kinnear, David Dencik ve Lashana Lynch.

Senaryosu Phoebe Waller Bridge, Neal Purvis, Scott Z. Burns ve Robert Wade tarafından yazılan filmin çekimleri önceki filmlerde olduğu gibi yine birçok farklı mekânda çekildi. Basına sızan bilgiye göre İtalya, Norveç ve Jamaika gibi ülkelerde geçen sahneler izleyeceğiz.