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Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi F9 çok “vahşi” olacak!
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu filmiyle izleyicileriyle buluşacak. Serinin bu filminde her şey var. Oscar, Altın Küre, EMMY ödüllerine sahip Helen Mirren, roketli Pontiac Fieros, dev mıknatıslı uçaklar ve hatta John Cena bile var.
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Hızlı ve Öfkeli serisi 20 yıllık tarihi boyunca bir çok macerayı barındıran efsane sinema serilerinden biri oldu. Şimdi ise serinin dokuzuncu filmi olan F9 ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. F9 tanıtım videosu, filmde bulunan tavanına gerçek roket motorları yerleştirilen Pontiac Fiero ve dev mıknatısı olan uçak ile hem fizik hem de hukuk kanunlarını nasıl altüst ettiğini gözler önüne seriyor.
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi hakkında bilinenler
Vin Diesel‘ın canlandırdığı Dominic Torreto‘nun karşısına eski bir düşmanı olan Cipher (Charlize Theron) çıkar. Torreto‘yu öldürme görevi planlar ve bunun için onun peşine Dom‘un uzaktan kardeşi olan Jakob’u (John Cena) takar. Jakob iyi bir şoför, usta bir hırsız ve aynı zamanda suikastçidir.
Serinin hayranları tarafından çok sevilen bazı karakterleri de geri döndürerek sürpriz yapıyorlar. Filmin oyuncuları arasında Jordana Brewster, Tyrese, Ludacris, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Queenie Shaw rolüyle Helen Mirren ve son olarak Sung Kang‘ın canlandırdığı Han da karşımızda olacak.
Son olarak F9′un 20 Mayıs 2020‘de vizyona girmesi bekleniyor
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Dünya Atletizm Komitesi prototip ayakkabıları yasaklıyor
Atletizm müsabakalarında bazı sporculara özel üretilen prototip ayakkabıların “teknolojik doping” etkisiyle, yarıştaki derecelerde kayda değer süre farkları yaratmasından ötürü yarışta kullanılan ayakkabılara kural getirildi.
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Atletizmin yönetim birimi olan Dünya Atletizm Konseyi tarafından duyurulan yeni kural çerçevesinde, yarışmacı sporcuların kullandığı ayakkabılara dair bir kural getirildi. Prototip ayakkabıların kullanılması yasaklandı ve 30 Nisan‘dan itibaren geçerli olacak kurala göre, sporcunun kullanacağı ayakkabının, söz konusu yarışın tarihinden en az 4 ay önce perakende satışına başlanmış bir ayakkabı olması gerekiyor. Ayakkabılar sadece sağlık gerekçeleri veya estetik duruş adına kişiselleştirilebilecek.
“Haksız rekabeti engellemek için” ayakkabı teknolojisi saf dışı bırakılacak
Dünya Atletizm Konseyi başkanı Sebastian Coe “Tüm ayakkabı sektörünü düzenlemek bizim işimiz değil fakat seçkin sporculara özel ayakkabılarla ortaya çıkan haksız rekabeti önlemek bizim işimiz” dedi. The Guardian tarafından yapılan habere göre Nike ZoomX Vaporfly NEXT% ayakkabısının koşuculara, yarış esnasında 1-2 dakika civarı süre avantajı sağlayarak “teknolojik doping” etkisi yarattığını fakat hala onaylı ayakkabılar arasında olduğu belirtiliyor.
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Mercedes-Benz X-Sınıfı üretimi durduruluyor!
Mercedes-Benz tarafından, yaklaşık 3 yıldır üretilen X-Sınıfı kamyonet modellerinin üretimi durdurulacak.
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Mercedes-Benz X-Sınıfı, modern kamyonetler, hatta modern araçlar içinde farklı görünümüyle dikkat çeken araçlardan biri. Alman üreticinin, ticari araç yelpazesine eklemek istediği yeni modeli için, Navara ile yüksek satış miktarlarına ulaşan Nissan ile ortak çalışmıştı.
Şirkete göre, üzerine düşen görevi Avustralya ve Güney Afrika‘da, harika bir şekilde yerine getiren X-Sınıfı kamyonetler, üretimine 2017’de başlandıktan üç seneden beri üretiliyordu fakat geçtiğimiz seneden beri pazar payı kaybetmeye başladı. Ayrıca X-Sınıfı‘nın satışlarına, 2019 yılının ilk aylarında Arjantin‘de de başlandı. Fakat şirket “Her şeyden önce, Latin Amerikalı müşterilerimizin fiyat beklentileri ile buradaki satışlarda kalıcı olmamız zor görünüyor.” şeklinde açıklamada bulundu.
Mercedes-Benz X-Sınıfı’nı biraz hatırlatacak olursak
Mercedes-Benz, Nissan Navara‘nın altyapısını kullanarak, premium araç sınıfına kamyonetleri de sokmayı hedefliyordu. Bu araç, Alman üreticinin tipik ön görünümüne sahip olsa da, arka tasarımda Nissan çizgilerine sahipti. Ayrıca iç dizaynda da Nissan izleri görmek mümkün. Mercedes-Benz havasına sahip kokpitte dikkat çekici şekilde bulunan, Nissan Navara‘nın vites kolu buna bir örnek olarak gösterilebilir.
Geçtiğimiz sene 66 binden fazla Navara satılmasına rağmen, X-Sınıfından sadece 15 bin 300 tane satıldı. Dünyanın en büyük kamyonet pazarları sayılan ABD‘de satışa çıkması için bile biraz daha zamanı var gibi duruyor. Sizce Mercedes-Benz başka bir kamyonetle mi yola devam etmeli?
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Taipei Game Show 2020, Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Taipei Game Show 2020, Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Tayvan‘da da 9. Corona vakası görüldüğü için yönetim temkinli olmaya çalışıyor.
İlki 2003 yılında düzenlenen Taipei Game Show, artık Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarı haline geldi. Bu yıl bir yenisi ile yoluna devam etmesi bekleniyordu. 6 – 9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan fuar, salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle Şubat ayında kapılarını açmayacak.
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Etkinlik organizatörleri bu erteleme kararını almadan önce katılımcılara alınacak önlemlerle ilgili bilgi vermişti ve girişte vücut sıcaklığı ölçümü, maske takma zorunluluğu gibi sebepler pek çok katılımcının da fuara gitmekten vazgeçmesine neden olmuştu.
Yönetim konu hakkında basına açıklamalarda bulundu. Paylaşılan basın bildirisinde ise “Taipei Game Show gibi kitlesel büyük çaptaki fuarların toplu enfeksiyon riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak, organizasyon komitesi bu gibi risklerin önüne geçme kararı aldı.” sözlerine yer verildi.
Sony Interactive Entertainment, fuar sırasında PlayStation için bir stant kuracak ve aralarında Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ve Elden Ring’in de bulunduğu 20’den fazla oyundan fragmanlar ve yeni görüntüler gösterilecekti.
Salgının yaşatmış olduğu korku ülkeye hizmet eden pek çok firmayı tedirgin ediyor. Bugüne kadar 170’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi fabrikalarında üretime ara verdi. Ayrıca bazı şirketler ise mağazalarını geçici olarak kapatıyor.