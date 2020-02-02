Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi F9 çok “vahşi” olacak!

Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu filmiyle izleyicileriyle buluşacak. Serinin bu filminde her şey var. Oscar, Altın Küre, EMMY ödüllerine sahip Helen Mirren, roketli Pontiac Fieros, dev mıknatıslı uçaklar ve hatta John Cena bile var.

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Hızlı ve Öfkeli serisi 20 yıllık tarihi boyunca bir çok macerayı barındıran efsane sinema serilerinden biri oldu. Şimdi ise serinin dokuzuncu filmi olan F9 ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. F9 tanıtım videosu, filmde bulunan tavanına gerçek roket motorları yerleştirilen Pontiac Fiero ve dev mıknatısı olan uçak ile hem fizik hem de hukuk kanunlarını nasıl altüst ettiğini gözler önüne seriyor.

Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi hakkında bilinenler

Vin Diesel‘ın canlandırdığı Dominic Torreto‘nun karşısına eski bir düşmanı olan Cipher (Charlize Theron) çıkar. Torreto‘yu öldürme görevi planlar ve bunun için onun peşine Dom‘un uzaktan kardeşi olan Jakob’u (John Cena) takar. Jakob iyi bir şoför, usta bir hırsız ve aynı zamanda suikastçidir.

Serinin hayranları tarafından çok sevilen bazı karakterleri de geri döndürerek sürpriz yapıyorlar. Filmin oyuncuları arasında Jordana Brewster, Tyrese, Ludacris, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Queenie Shaw rolüyle Helen Mirren ve son olarak Sung Kang‘ın canlandırdığı Han da karşımızda olacak.

Son olarak F9′un 20 Mayıs 2020‘de vizyona girmesi bekleniyor