No Man’s Sky artık haftalık güncellemeler yayınlayacak

Hello Games, No Man’s Sky oyuncularının beklentilerine kulak vererek oyunu yenilemeyi amaçlıyor. Oyunun geliştirme ekibi, topluluktan aldığı geri bildirimlerle, NEXT güncellemesi sonrası uzay macerası deneyimini mümkün olan en iyi şekilde sunmaya çalışacak.

No Man’s Sky tamamen ücretsiz haftalık güncellemeler sunacak

Haftalık güncellemeler, oyunculara ödül kazanma yolları sunan haftalık görevler ve etkinlikler içerecek. No Man’s Sky’ın yaratıcısı Sean Murray, ödüllerin eşya kutusu ya da mikro ödemelerle değil %100 ücretsiz olarak sunulacağını vurguladı. İlk haftalık güncellemenin, yarın yayınlanacak NEXT güncellemesinin ardından, ertesi hafta sunulması bekleniyor. Murray, bu projenin geliştirilmesinde topluluğun oyun içi etkinliklerinden ve geri bildirimlerinden ilham aldıklarını belirtti. No Man’s Sky artık NEXT gibi ücretsiz büyük güncellemeler yerine, haftalık güncellemelerle ilerleme yoluna gidiyor ve böylece oyunu her daim canlı, aktif ve gelişime açık tutmayı planlıyor.

NEXT güncellemesi oyuna dört kişilik çok oyunculu mod, genişletilmiş üs oluşturma, üçüncü şahıs kamera açısı, karakter özelleştirme ve daha birçok yeni özellik getirecek.

Tüm bunların yanı sıra, oyunun yeni web sitesi Galactic Atlas da yayına açıldı. Galactic Atlas, oyuncuların Galaksi Haritasında oyun içi etkinlikleri ve belirli noktaları ziyaret etmelerini sağlayan Portal Glyph adreslerini de gösterecek. Web Sitesi, oyuncuların kendi ilgi alanlarını oluşturmalarına izin verecek ve Gezginleri sevdikleri gezegenlere, üslere yönlendirecek.