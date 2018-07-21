Sony, Spider-Man için özel PS4 Pro tasarladı

Sony, E3 2018 fuarında tanıttığı ve insanları büyük oranda heyecanlandıran Spider-Man oyunu için Marvel ile anlaşma yaptı ve bu anlaşma gereği özel bir PS4 Pro tasarladı .

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Ortaya çıkan fotoğraflarda hem PS4 hem de Dualshock 4 kırmızı renkte. Konsolun üzerinde büyük bir Spiderman logosu bulunurken Dualshock 4 fazla ayrıntı içermezken Sony’nin normalde ayrı sattığı kırmızı Dualshock 4 arasında bulunan tek fark analogların beyaz olması.

Sony Spider-Man logolu PS4 Pro fiyatı

Bu özel yapımın sadece Amerika ve Kanada’da satılacak. Ürünün Amerika fiyatı 399$ iken Kanada fiyatı 499$. Ayrıca bu özel yapım PS4 Pro modelini satın aldığınızda içinden Spider-Man oyunun kutudan çıkacağını belirtelim.