Fast and Furious filmlerinden birinde kullanılan Paul Walker‘ın Nissan Skyline GT-R R34‘ü rekor fiyata satıldı. Aracın satış fiyatı, bu alandaki beklentileri fazlasıyla aştı.

Modifiye araç tutkunları için ilham kaynağı olan “Fast and Furious” serisinin ilk filmlerinden birinde kullanılan ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü aktör Paul Walker’ın özel isteği üzerine modifiye edilen Nissan Skyline GT-R R34, yapılan açık artırmada 1,3 milyon dolara satıldı. Beklentileri geride bırakan bu satış fiyatı, söz konusu araçlar için yeni bir rekor gibi görünüyor. Mavi rengi ve modifiye edilmiş orijinal tasarımıyla göz dolduran R34, 550 beygir gücünde. Araca, film çekimleri bittikten sonra ABD hükümeti el koymuş. Daha sonra uzun bir mahkeme sürecinden geçen araç, hurda edilmekten kurtularak Almanya’ya gönderilmiş. Açık artırma müzayedesi özel olarak Brüksel’de yapılmış.

Bu arada, başka bir Nissan GT-R modeli de gündemde. Nissan, unutulmaz efsane modeli Nissan GT-R R32’nin tamamen elektrikli bir versiyonunu hazırlıyor. YouTube’daki açıklamaya göre, Nissan mühendislerinden biri, “En sevdiğim araba modeline yeni nesil elektrik teknolojileri ekleyerek daha heyecan verici bir araba yapmak istiyorum” demiş. Ancak bu elektrikli R32 prototip olarak kalacak ve seri üretime geçmeyecek.

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Nissan’ın bu elektrikli dönüşüm fikri, markanın GT-R modeline hayran olan bir mühendisinden geliyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan bu konsept araç hakkında mühendis, “En sevdiğim otomobil modeline yeni nesil elektrifikasyon teknolojilerini ekleyerek daha heyecan verici bir otomobil yapmak istiyorum” demiş.