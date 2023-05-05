Geçtiğimiz aylarda sizlere Çinli elektrikli otomobil devi Leapmotor’un Türkiye’ye geleceği bilgisini vermiştik. SKYWELL’in ardından Leapmotor’un da Türkiye distribütörlüğünü üstlenen UIu Motor tarafından ülkemize getirilen ilk otomobil olan Leapmotor T03 modelinin lansmanı yapıldı. Lansmanda fiyatı da açıklanan elektrikli otomobil, Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili oldu. İşte Leapmotor T03’ün Türkiye fiyatı ve özellikleri!

Elektrikli Şehir Otomobili Leapmotor T03 Türkiye’de!

Oldukça küçük bir şehir otomobili olan Leapmotor T03, 417 kilometrelik şehir içi menzili ile oldukça iyi bir menzil değeri sunuyor. 80 kW gücündeki bir motora sahip olan otomobil, Türkiye pazarındaki en ekonomik elektrikli araç olmaya aday. Leapmotor T03, 41.3 kW/h’lik bataryasıyla aracın boyutuna kıyasla büyük bir bataryaya sahip.

Araç küçük olsa da, aynı segmentteki rakiplerine kıyasla benzer boyutlara sahip. Leapmotor’un şehir içi faresi, 3,6 metre uzunluğa, 1,6 metre genişliğe ve 1,5 yüksekliğe sahip. Günümüz B segmenti araçlar ortalamasında bir boyuta sahip olan Leapmotor T03, şehir içi kullanıma ve dar sokaklara uygun boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Koltuklar yatırılmamış halde 210 litre bagaj hacmine sahip olan otomobil, arka koltukları yatırdığınızda 508 litreye varan bir depolama alanı sunuyor. Bu sayede nispeten büyük yükleri bile bu küçük araca yükleyebiliyorsunuz.

Tasarımdaki modern görünüm, iç kısımda yerini yenilikçi teknolojilere bırakıyor. 8 inç dijital gösterge ekranına sahip olan Leapmotor T03’te tam 10,1 inç büyüklüğünde devasa bir multimedya ekranı bulunuyor. Basit bir iç mekan seven kullanıcıları hedefleyen şehir faresi, panoramik cam tavan ile küçük bir araba olduğunu belli etmiyor ve iç mekan daha büyük hissettiriyor.

Birçok rakipten farklı olarak, bu multimedya sisteminde ses tanıma, komut algılama gibi özelliklerle donatılmış güçlü bir sesli asistan da yer alıyor. Yenilikçi teknolojiler konusunda diğer Çinli markalar gibi rakiplerinden bir gömlek üstte olan aracı bir mobil uygulama üzerinden kontrol etmek de mümkün.

Şehir içinde kullanım kolaylığı vadeden aracın bataryası, 45 kW’lık hızlı şarj istasyonları sayesinde yalnızca 36 dakikada %30’dan %80 doluma ulaşabiliyor. Elektrikli araçlardaki en büyük çekince olan şarj konusu da bu sayede ortadan kalkmış oluyor.

Ön siparişe açılan Leapmotor T03’ün Türkiye satış fiyatı 799 bin TL olarak duyuruldu. Lansmana özel olarak bu fiyatın 50 bin TL indirimli olduğu görmek mümkün. Birkaç ay önce Cumhurbaşkanlığı kararı ile Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara getirilen yüzde 40 ilave gümrük vergisi olmasaydı, aracın fiyatı 500 – 550 bin TL aralığında olacaktı. Bu kararın Togg’a yarayacağını zaten söylemiştik. Görünen o ki, gerçekten de bu karar Togg’a yaramış.

Her ne kadar Leapmotor T03, firmanın ülkemizde resmi olarak satışa sunulan ilk modeli olsa da, ilerleyen dönemlerde firmanın diğer elektrikli otomobil modellerinin de Türkiye pazarında satışa sunulacağını söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Leapmotor’un yeni şehir faresinin fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!