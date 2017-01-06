Nissan ve BMW Araçlarında Cortana’yı Kullanacak

Nissan ve Cortana videosunun yayınlanmasından kısa bir süre son araç üreticisi Microsoft’un dijital asistanının bazı modellerde olacağını duyurdu.

Nissan yeni modellerinde Microsoft’un içerisinde Azure, Cortana ve Office 365 gibi özellikler olan Connected Vehicle Platformunu kullanacak. Cortana araç içerisinde sürücüden ya da diğer yolculardan gelen istekleri gerçekleştirecek.

Cortana araç içerisinde en kısa yolu bulabilecek, gece yeni haritaları indirebilecek hatta aracın otomatik park gibi bazı özelliklerinin sesli komutla yerine getirilmesini sağlayacak. CES’te yapılan açıklamaya göre BMW’de Microsoft’un Connected Vehicle Platformunu kullanacak.

Konsolda yer alan ekranda bulunacak olan Cortana buradan yapılacaklar listesine, hatırlatıcılara, haberlere ve diğer bir çok özelliğe erişebilecek. Bu konuda partnerliklerini sürekli genişleten Microsoft bu yıl içerisinde Connected Vehicle Platfomunu biraz daha geliştirmeyi planlıyor.

Microsoft daha önce dijital asistanını buzdolabına, tost makinesine, termostatlara ve diğer bütün akıllı eşyalara getirmeyi amaçladığını duyurmuştu. Henüz Cortana destekli bir cihaz göremedik ancak yakında bir çok cihazda bu sanal asistanın karşımıza çıkacağı kesin.