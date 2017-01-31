Nintendo’nın Fire Emblem Heroes İsimli Mobil Oyunu Yakında Çıkacak

Nintendo’nun ikinci yüksek profilli mobil oyunu olacak olan Fire Emblem Heroes bir kaç hafta önce duyurulmuştu ve yakında çıkıyor.

Nintendo’nun yeni oyununu oynaması ücretsiz olacak. Perşembe günü çıkacak olan oyun turn bazlı strateji türünde. Super Mario Run ilk olarak iOS’a çıkmıştı ve yakında Android’e gelecek. Ancak Fire Emblem Heroes hem iOS’a hem de Android’e gelecek.

Super Mario Run herhalde dünyanın en çok bilinen oyunlarından bir tanesi ancak Heroes çok daha az bilinen bir seri. Bu yüzden indirilme sayısının Super Mario Run’ın yanına dahi yaklaşması beklenmiyor. Oyun fantastik bir hikayeye sahip kompleks bir strateji oyunu. Yani herkese göre değil. Ancak oynaması ücretsiz olduğu için Heroes hayranları muhtemelen uzun süre oyunu oynayacaktır.

Square Enix’in çıkardığı Final Fantasy Tactics, iOS’ta dokunmatik ekranı harika bir şekilde kullanıyordu. Heroes aynı özellikleri kullanırsa gayet başarılı olabilir. Uzun zamandır oynayan ve oyuna aşina olanlar muhtemelen hemen oyunun içerisine dalacaktır. Ancak ilk defa oynayacak olanlar için bir de oyunun dinamiklerini anlatan bir tanıtım bölümü mevcut.