Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima’nın yaptığı açıklamalara göre şirket mobil oyun sektöründeki varlığını Super Mario Run’ın ilerisine taşıyacak.

Japonya merkezli medya şirketi Kyoto NP’ye açıklamalarda bulunan Kimishima, Nintendo’nun oyunlarından oldukça ümitli. Şirketin planları arasında 2017 yılından itibaren her yıl 2 ya da 3 yıl mobil oyun çıkarma yer alıyor.

2017 yılında Super Mario Run’ın Android versiyonunun yanı sıra Fire Emblem ve Animal Crossing isimli iki yeni oyun daha gelecek. Şirketin ilk akıllı telefon uygulaması Miitomo’nun ardından çıkardığı ilk oyun Super Mario Run. Şu anda iOS cihazlar için indirilebilir olan oyun ücretsiz sürüme sahip. Ancak oyunun tüm bölümlerini oynayabilmek için 25 TL’ye satın almak gerekiyor.

Yapılan açıklamalara göre oyun şimdiden 40 milyon indirilmeyi geçti. Durum böyle olunca Nintendo’nun yeni oyunlar çıkarmayı planlaması son derece normal. Kimishima, Super Mario Run’ın sadece iOS’ta 100 milyon barajını geçmesini beklediğini açıkladı.