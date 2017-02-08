Nintendo Switch’in Üzerinde İnternet Tarayıcısı Yer Almayacak

Nintendo Switch’in Üzerinde İnternet Tarayıcısı Yer Almayacak

8 Şubat, 2017 Oyun Konsolu 0 yorumlar

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3 Mart tarihinde çıkacağı açıklanan Nintendo’nun merakla beklenen yeni oyun konsolu Switch’in üzerinde internet tarayıcısı yer almayacağı açıklandı.

Nintendo CEO’su Tatsumi Kimishima yaptığı açıklamada Switch’in sadece oyun deneyimi sunacağını bu yüzden üzerinde internet tarayıcısının yer almayacağı açıkladı. Ancak bu daha sonra gelmeyeceği anlamına gelmiyor.

Şirket Switch’in herhangi bir video yayın uygulaması içermediğini açıkladığında da yapmıştı. Belli ki Switch’in saf oyun deneyimi sunması isteniyor. Ancak internet tarayıcısı aslında oyunculuk adına Netflix’ten daha çok gerekli bu yüzden tarayıcı ile Netflix’in aynı sebepten dolayı platformda yer almaması son derece şaşırtıcı.

Kimishima ayrıca şirketin yeni mobil oyununa dair bazı detayları da paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Fire Emblem Heroes piyasaya çıktığı ilk günde bir milyon indirilmeyi geçti ve şimdiden 5 milyon dolar gelir sağladı. Fire Heroes Emblem daha ilk günden Japonya’da en çok indirilen iOS oyunları arasında üçüncü sırayı aldı.

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