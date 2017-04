Nintendo’nun Switch ve Zelda Satış Rakamları Bir Acayip

Nintendo Switch’in en çok satan oyununun The Legend of Zelda: Breath of the Wild olması elbette hiç kimseyi şaşırtmamış olabilir.

Ancak Nintendo Switch ve Zelda satışlarında bir gariplik var. Şirketin açıklamasına göre bugüne kadar 906.000 Switch konsolu satıldı. Diğer taraftan 925.000 adet The Legend of Zelda: Breath of the Wild satıldı.

Oyunun Wii U versiyonu ise 460.000 det sattı. Bu da toplam satış rakamının 1.3 milyon civarında olduğunu gösteriyor. Breath of the Wild en kısa sürede en çok satan Nintendo ve Zelda oyunu olmayı başardı.

Satış rakamlarındaki farklılık ise gerçekten bir garip. Ancak şirket konsol satmaya devam ediyor. Şirketin finansal raporları bir kaç hafta içerisinde açıklanacak. Bu bize muhtemelen Switch hakkında daha doğru bilgi verecek. Şirket Mart ayında dünya çapında 2 milyondan fazla sipariş aldı. Ayrıca bu finansal yıl içerisinde de 16 milyon Switch satılması bekleniyor.