Donanım
Nintendo 64, Sega Genesis Oyunları Nintendo Switch Online’a Geliyor
Nintendo, kullanıcıların daha üst düzey bir hizmete geçmek istedikleri sürece Nintendo Switch Online ile elde ettikleri özellikleri artırıyor. Bugünkü Nintendo Direct sırasında ortaya çıkan Nintendo Switch Online + Genişletme Paketi, oyunculara Nintendo Switch Online aboneleri için şu anda mevcut olan her şeye ve ayrıca bir dizi Nintendo 64 ve Sega Genesis oyunlarına erişim sağlayacak. Nintendo Switch Online + Genişletme Paketi için henüz bir fiyat açıklanmadı. Ancak kullanıcılar Ekim ayının sonuna doğru abone olabilecekler. Hizmetin kesin çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgileri daha sonra sunulacak.
Yeni hizmet, Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Ecco The Dolphin, Sonic the Hedgehog 2, Castlevania Bloodlines ve daha fazlasını içeren bir dizi hit Nintendo 64 ve Sega Genesis oyunlarını içeriyor. Ancak bunlar, hizmetin lansman başlıklarından yalnızca birkaçı. Abonelerin zaman geçtikçe Switch’lerinde oynamaları için daha fazla oyun eklenecek.
Nintendo, oyuncuları 90’ların zihniyetlerine geri döndürmesi beklenen iki yeni kolu da piyasaya sürüyor. Nintendo 64 kolu ve Sega Genesis kolundan sonra modellenen kollar, oyuncuların oyunları piyasaya sürüldüklerinde oynandıkları şekilde oynayabilecekleri anlamına geliyor. Switch’te kablosuz olarak bir Nintendo 64 kolu kullanmak heyecan verici bir öncül olsa da, kullanıcılara bu eski gamepad’lerin ne kadar kötü olduğunu da hatırlatabilir. Her biri oyunculara 50 dolara mâl olacak olan her iki kolun da henüz belirlenmiş bir lansman tarihi yok. Ayrıca, bu kolları sadece Switch Online üyeleri satın alınabilecek.
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