Nintendo, Dünya Genelinde 10 Milyon Adet Switch Sattı!

WiiU sonrası başarıyı Switch ile tekrar yakalayan Nintendo, 10 Milyon adet Switch sattı.

1980’den beri oyun sektöründe olan Nintendo, hayatımıza farklı cihazlar kazandırmakta.Örneğin Wii ile interaktif oyun deneyimi ve WiiU ile ekrana sahip kol gibi sektörde görülmeyen cihazlar ile karşımıza çıkmıştı. Fakat WiiU ile istediği başarıyı sağlayamayan firma Switch konsolu ile tekrar pazara döndü. Mart ayında piyasaya sürülen Switch konsolu sayesinde 2017 yılı hayli başarılı geçmiş görünüyor.

Dünya genelinde 10 milyon adet Switch konsolu satıldı

Nintendo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Switch’in satışlarının 10 milyon adeti geçtiğini duyurdu. 2012 yılında piyasa çıkan ve bugüne kadar toplam 14 milyon adet satan WiiU konsoluna kıyasla Switch gayet başarılı bir satış oranına sahip.

Oyun tarafında The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ve Mario Kart 8 Deluxe gibi Nintendo tarafından geliştirilen oyunlar dışında Skyrim, DOOM, SteamWorld Dig 2 gibi üçüncü parti oyunlara da sahip ve diğer firmaların Switch’e olan desteği bitecek gibi durmuyor. En son Bayonetta 3’ün Switch’e özel olarak çıkacağı duyurulmuştu. Umarız Nintendo’nun bu başarısı devam eder ve hayatımıza yeni cihazlar kazandırır.