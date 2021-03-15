Neymar Fortnite’a geliyor

Brezilya ve Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar da Silva Santos Júnior popüler battle royale oyunu Fortnite’a geliyor. Epic Games yıldız futbolcunun geliş tarihini de duyurdu.

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Popüler battle royale oyunu Fortnite çok yakında ünlü futbol yıldızı Neymar görünümünü aktif edecek. Oyunun sürprizlerle dolu 6. sezonunda, Paris Saint-Germain FC kulübünde forma giyen sevilen futbolcu karşımıza çıkacak.

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ABD merkezli video-oyunu devi Epic Games, Fortnite’ın resmi Twitter hesabı üzerinden Brezilyalı futbol yıldızı Neymar ve Fortnite ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda şirket, yaklaşık 30 saniyelik bir videoya da yer verdi. Yapılan paylaşım sonrası, dünyaca ünlü futbolcunun 16 Mart tarihinde oyunun 6. sezonuna geleceği tahmin edildi.

Bu iddiaları destekler nitelikle ünlü futbol oyuncusu Neymar da Twitter hesabından Fortnite tarafından paylaşılan gönderiyi retweet etti.

Neymar’ın, Fortnite içerisinde nasıl görüleceği ise net olarak belirtilmedi. Ancak videonun odak noktası “Zero Crisis Finale” ismindeki oyunun tek oyunculu görevine dair işaretler içeriyor. Üstelik Neymar ile ilgili paylaşan bu videodaki ile yeni görevin tarihleri aynı.

Son olarak Dünyaca ünlü futbolcunun oyuna eklendiği zamanlamanın ise oldukça manidar olduğu belirtiliyor. ‘Paris Saint-Germain‘ oyuncusu, sakatlığı nedeniyle son birkaç aydır sahalardan uzak bir biçimde kariyerini sürdürüyor. Bununla birlikte Neymar, Mart ayı sonlarına kadar da sahalara dönmesi oldukça zor.

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