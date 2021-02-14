Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaştı

Juventus takımının 36 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Ronaldo’nun sadece Instagram hesabında 262 milyon takipçisi bulunuyor.

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Kariyerini Juventus forması ile sürdüren dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, bir kez daha tarihe geçti. Golleri ve kaldırdığı kupalarla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Portekizli yıldız, bu kez de sosyal medyada bir ilke imza attı.

Cristiano Ronaldo, bugün itibarıyla Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarında 500 milyon takipçiyi geçmeyi başardı. Ayrıca söz konusu rakipleri Messi’nin 183 milyon, Neymar’ın ise 146 milyon takipçisi var.

Paylaşılan bilgiye göre Cristiano Ronaldo; 2019 yılında Instagram’da her sponsorlu paylaşım için gönderi başına yaklaşık 971 bin sterlin kazandı. Bununla birlikte yıldız isim yalnızca Instagram’dan yılda 50 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Sosyal medyada böylesine büyük bir sayıya ulaşmayı başaran ilk isim olan Ronaldo’nun platformlara göre takipçi sayıları şu şekilde:

Facebook: 148 milyon

Instagram: 262 milyon

Twitter: 91 milyon

Cristiano Ronaldo, Juventus’ta 3. sezonunu geçiriyor. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, performansından hiçbir şey kaybetmeden takımına katkı vermeye devam ediyor. Ayrıca bu sezon Juventus’un 20 maçından 17’sinde forma giyen Ronaldo, 16 gole imzasını koydu.

Son olarak İtalyan ekibi ile yıllık 30 milyon euro için anlaşan yıldız futbolcu, sosyal medya gelirleriyle servetine servet katmaya devam ediyor.

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