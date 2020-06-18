NetGalaksi, internet tarifelerine zam yaptı!

Geçtiğimiz günlerde internet tarife fiyatlarına zam yaptığını açıklayan TurkNet’ten sonra NetGalaksi de tarifelerinin zamlanmış yeni fiyatlarını açıkladı.

Yüzde 30 zam!

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NetGalaksi, rekabetçi fiyat politikası ile önemli internet servis sağlayıcı rakiplerine karşı eli güçlü bir firma konumundaydı. Peki yeni açıklanan fiyat tarifeleri ile hâlâ bu avantajı yakayabilecek mi?

Kullanıcılarına 8-16-24-35-50 ve 100 Mbps hızlarında farklı sınırsız paketler sunan NetGakaksi, en uygun sınırsız internet tarifesini (8 Mbps) 45 TL’lik fiyat etiketi ile kullanıcılarını sunuyordu. Ancak yapılan bu zam sonrası 45 TL’lik en uygun paket 15 TL artarak 60 TL’lik bir fiyata sahip oldu.

Diğer tarifelerin eski-yeni fiyatlarını karşılaştıran tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.

Tabloyu incelediğimizde NetGalaksi, oransal olarak en çok 8 ve 35 Mbps hızlara sahip olan paketlerin fiyatını artırmış gözüküyor. 24 ve 50 Mbps hızlara sahip paketlerin de yaklaşık zam oranı yüzde 28 olarak gözüküyor.

75 Mbps’lik paket hâlâ aynı fiyat!

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 75 Mbps hıza sahip paket yapılan zamdan önceki 140 TL’lik fiyatı ile satılmaya devam ediyor.

Yaklaşık yüzde 30’luk zamlar ile fiyatını güncelleyen NetGalaksi, kullanıcıları tarafından büyük eleştirilere maruz kalacak gibi.

Daha detaylı bilgi almak için NetGalaksi’nin internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.